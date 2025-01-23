الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 740 دولارا للطن إلى 747 دولارا بنسبة 1 بالمئة، واوكتان 90 من 719 دولارا إلى 724 بنسبة 1 بالمئة.
وارتفع الديزل من 684 دولارا إلى 711 دولارا بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 716 دولارا إلى 744 بنسبة 4 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا إلى 490 بنسبة 5 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة مع معدل سعره في كانون الأول الماضي والذي بلغ 631 دولارا بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 80 دولارا للبرميل إلى 82 دولارا ، بنسبة 2 بالمئة.
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