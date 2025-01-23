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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

1/23/2025 4:25:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.


ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 740 دولارا للطن إلى 747 دولارا بنسبة 1 بالمئة، واوكتان 90 من 719 دولارا إلى 724 بنسبة 1 بالمئة.
وارتفع الديزل من 684 دولارا إلى 711 دولارا بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 716 دولارا إلى 744 بنسبة 4 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا إلى 490 بنسبة 5 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة مع معدل سعره في كانون الأول الماضي والذي بلغ 631 دولارا بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 80 دولارا للبرميل إلى 82 دولارا ، بنسبة 2 بالمئة.


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