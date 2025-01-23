الفيصلي يعلن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي تراوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أنجز النادي الفيصلي، اليوم الخميس، إجراءات تعاقده مع المدافع الفرنسي الشيخ عمر تراوري من أصول مالية، وذلك لتمثيل فريقه الكروي الأول لمدة موسم ونصف.
وتأتي هذه التعاقدات ضمن التعزيزات التي يجريها مدرب الفريق جمال أبو عابد لاستئناف مشواره في إياب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، الذي ينطلق في 7 شباط "فبراير" المقبل.
وكان النادي الفيصلي قد أعلن أمس تعاقده أيضا مع المدافع التونسي محمد الحمروني لمدة موسم ونصف، وذلك بعد رفع عقوبة حرمانه من التسجيل، بعد شكوى تقدم بها اللاعب التونسي رفيق الكامرجي للحصول على مستحقاته المالية بحكم قضائي من الاتحاد الدولي "فيفا".
MENAFN23012025000072011014ID1109120981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.