الفيصلي يعلن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي تراوري

عمان- الغد- أنجز النادي الفيصلي، اليوم الخميس، إجراءات تعاقده مع المدافع الفرنسي الشيخ عمر تراوري من أصول مالية، وذلك لتمثيل فريقه الكروي الأول لمدة موسم ونصف.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن التعزيزات التي يجريها مدرب الفريق جمال أبو عابد لاستئناف مشواره في إياب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، الذي ينطلق في 7 شباط "فبراير" المقبل.



وكان النادي الفيصلي قد أعلن أمس تعاقده أيضا مع المدافع التونسي محمد الحمروني لمدة موسم ونصف، وذلك بعد رفع عقوبة حرمانه من التسجيل، بعد شكوى تقدم بها اللاعب التونسي رفيق الكامرجي للحصول على مستحقاته المالية بحكم قضائي من الاتحاد الدولي "فيفا".