تعرّف على ستارغيت المشروع الأكبر عالميا للذكاء الاصطناعي

طفرة جديدة سيشهدها عالم الذكاء الاصطناعي، الذي يتطور بسرعة فائقة، مع إعلان 3 شركات تقنية كبرى، الثلاثاء، عن إنشاء شركة جديدة تسمى "ستارغيت" (Stargate)، لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.. فماذا نعرف عن المشروع الطموح؟.



ظهر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي"، سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بانك" ماسايوشي سون، ورئيس مجلس إدارة "أوراكل" لاري إليسون، في البيت الأبيض، بجانب دونالد ترامب، للإعلان عن ما وصفه الرئيس الأميركي بـ"أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ".



وفي البداية، ستستثمر الشركات الثلاث 100 مليار دولار بشركة ستارغيت، مع خطط لضخ ما يصل إلى 500 مليار دولار في المشروع الذي يتوقع أن يخلق، خلال السنوات المقبلة، 100 ألف وظيفة، حسبما أكد ترامب.



ما هو "ستارغيت"؟

هو مشروع يهدف إلى بناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة ستقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعي.



وسيكون الاستثمار الأولي للمشروع 100 مليار دولار، مع خطط للتوسع إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وسيتم بناء أول مركز بيانات ضمن المبادرة في تكساس، وسيتوسع في النهاية إلى ولايات أخرى خلال السنوات المقبلة لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديد لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.



وهذه المراكز الشبيهة بالمستودعات، المليئة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والمستهلكة للكهرباء، ضرورية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تدعم "تشات جي بي تي" (ChatGPT).



وجاء هذا المشروع الضخم بعد أشهر من العمل والتخطيط، خاصة من جانب "أوبن إيه آي" (OpenAI)، التي كانت تروج لفكرة الاستثمار الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة.



ولا يتضمن الاستثمار الضخم المقدر بـ 500 مليار دولار، أي أموال من الحكومة الفدرالية الأميركية، بل يأتي بالكامل من القطاع الخاص والشركات المشاركة في المشروع.



من هم المساهمون في المشروع؟

المساهمون الرئيسيون في مشروع "ستارغيت"، هم الثلاث شركات التقنية الكبرى المذكورة:



· شركة "أوبن ايه آي"، التي ستتولى المسؤولية التشغيلية للمشروع.

· شركة "سوفت بانك"، التي ستتحمل المسؤولية المالية، وسيتولى رئيسها التنفيذي رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة.

· شركة "أوراكل"، برئاسة لاري إليسون، التي تعد من أكبر مشغلي مراكز البيانات في الولايات المتحدة.

وإلى جانبهم، يشمل المشروع أيضا مجموعة من المساهمين الثانويين، من بينهم: شركة "MGX" الاستثمارية في دبي، وهي مستثمر في "أوبن اي آي"، حيث ستساهم في تمويل المشروع.



كما تشارك شركة مايكروسوفت، وشركتا تصنيع أشباه الموصلات "ARM" و"Nvidia" كشركاء تقنيين، حيث سيقدمون التكنولوجيا اللازمة للمشروع.

أهمية المشروع



رحب الرئيس ترامب بمشروع ستارغيت باعتباره "إنجازا تاريخيا" واستثنائياً، حيث وصفه بأنه "أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ، بفارق كبير".



وأشار ترامب بفخر إلى الحجم الاستثنائي للاستثمارات المخصصة للمشروع، التي تبدأ بـ100 مليار دولار، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.



وأكد على أن المشروع يمثل "إعلانا مدوياً عن الثقة في إمكانات أميركا" في ظل إدارته الجديدة، مشيداً بمستوى المشاركين في المشروع، بقوله إنه يجمع "الأموال الكبيرة والأشخاص ذوي الجودة العالية".



وحسب ترامب، يحمل هذا المشروع العملاق وعودا اقتصادية واعدة، حيث يُتوقع أن يوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة، مما من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الأميركي.



وإلى جانب فوائده الاقتصادية، من شأن المشروع أن يؤدي إلى تطوير تطبيقات ثورية في قطاعات حيوية متنوعة، مثل قطاع الرعاية الصحية، حيث كشف إليسون عن إمكانية توظيف هذه المراكز المتطورة في ابتكار لقاحات مخصصة لمكافحة مرض السرطان.



ترامب ورؤساء الشركات الثلاث بالبيت الأبيض

وكان قادة الذكاء الاصطناعي يدقون ناقوس الخطر منذ أشهر بأن هناك حاجة إلى المزيد من مراكز البيانات، بالإضافة إلى الرقائق وموارد الكهرباء والمياه، لتطوير طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.



وحسب بيانات منفصلة صدرت عن الشركات المساهمة، يمثل المشروع أيضاً خطوة استراتيجية لتعزيز المكانة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مواجهة التقدم الصيني.



وفي ورقة نُشرت، الأسبوع الماضي، قالت OpenAI إن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأميركي، يمكن أن "يضمن تفوق أدوات الذكاء الاصطناعي الأميركية على التكنولوجيا الصينية"، بالإضافة إلى "خلق وظائف وفرص اقتصادية جديدة" في الولايات المتحدة.



وحثت الحكومة الأميركية على وضع "استراتيجية أساسية لضمان أن الاستثمار في البنية التحتية يفيد أكبر عدد ممكن من الناس، ويزيد من إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي".



وقدرت الورقة أن هناك "175 مليار دولار في الصناديق العالمية تنتظر الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي".



وقالت الشركة: "إذا لم تجذب الولايات المتحدة هذه الأموال، فستتدفق إلى المشاريع المدعومة من الصين، مما يعزز نفوذ الحزب الشيوعي الصيني العالمي".



من جانبها، اعتبرت أوراكل أن مشروع ستارغيت "سيضمن الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي، ويخلق مئات الآلاف من الوظائف، ويولد فوائد اقتصادية هائلة للعالم بأسر".



وتابعت: "هذا المشروع لن يدعم فقط إعادة التصنيع في الولايات المتحدة ولكنه سيوفر أيضاً قدرة استراتيجية لحماية الأمن القومي لأميركا".



الانتقادات والمخاوف

وعلى الجهة المقابلة، أثيرت مجموعة من المخاوف والانتقادات بشأن المشروع، وموقف الإدارة الجديدة من الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إلغاء ترامب لأمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في 2023، كان يهدف إلى وضع معايير للسلامة والرقابة على تطوير الذكاء الاصطناعي.



في هذا السياق، حذرت ديبورا راجي، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، من أن هذا الإلغاء، إلى جانب تقييد المحكمة العليا لسلطة الوكالات الفدرالية في وضع وتطبيق اللوائح وطموحات ترامب لتمكين قادة الأعمال، سيؤدي إلى خلق "عصر الغرب المتوحش" لمنتجات الذكاء الاصطناعي، حيث ستتمكن الشركات من تطوير ونشر نماذجها دون اعتبار كافٍ للسلامة.



كما أثارت ألوندرا نيلسون، الزميلة الأولى في مركز التقدم الأميركي، والتي عملت في إدارة بايدن، مخاوف جدية حول تداعيات هذا التوجه، معتبرة أن "الإلغاء المدفوع سياسياً دون بديل مدروس، هو هزيمة ذاتية للبلاد وخطير للشعب والعالم".



وأضافت أن هذا سيترك الجمهور الأميركي "دون حماية من مخاطر وأضرار الذكاء الاصطناعي"، وبالتالي سيكون "غير قادر على الاستفادة من فوائده" المحتملة.



وتشمل المخاوف المثارة أيضا حول المشروع، تأثيراته البيئية المتوقعة، حيث يؤدي التوسع في بناء مراكز البيانات إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.



وأدى هذا الطلب المتزايد إلى الإبقاء على بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي كان من المقرر إغلاقها.

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى احتمال فقدان آلاف الوظائف، إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

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