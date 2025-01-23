منتظر الحكيم.. تشكيلي عراقي تستميله الأحزان الفلسطينية والأرواح النازفة

قبل نحو 7 سنوات، اعتمد التشكيلي العراقي منتظر الحكيم تقنية طبقات الخشب ثلاثية البُعد.

يُرتّبها طبقة تلو طبقة، فتتكثَّف واقعية الشكل بتراكُم الطبقات؛ وعلى العكس، بتقليلها يُختَزل وتتضاءل تفاصيله. تبدأ الطبقة الأولى من المنطقة المنخفضة، نحو النهائية، مروراً بالعمق والارتفاع، بما يتأثّر باللون وسماكته وتدرّجاته وفق الفاتح والداكن. التركيبة الشكلية - اللونية هذه، أتاحت تَرْك انطباع متناقض، فيتراءى العمل من بعيد مُجسَّماً مرتفعاً، ومن أقرب يتبيَّن الانخفاض.

ومثل عدسة العين التي تبدو منخفضة على عكس بياضها البارز، يتلاشى الفارق بين الضآلة والكثافة بالتراجع إلى الخلف ورؤية اللوحة من مسافة بوضوحها واكتمالها. يميّزه أسلوب الطبقات، من دون اقتصار هويته عليه وحده. فالفنان متنوّع التقنية والأسلوب؛ مواضيعه معقَّدة: ((أرسم كلّ شيء بأي شيء)).



يبدأ حديثه بالاعتراف باستحالة بلوغ النضج أو الكمال الفنّي: ((الفنّ عالم لا نهائي. كلّما تقدَّم وعي الفنان، اكتشف أنه لا يزال في البدايات. بإمكان مرحلة الوعي أن تبرُز بشكل أوضح مقارنة بما كان من قبل.

وقد يحدُث تطوُّر سريع يجد انعكاساته الفنّية على الأعمال. يوماً تلو آخر، ألمسُ مراكمة هذا الوعي. فكلّ عمل أُنجزه أو تقنية أبتكرها، تسبقها مرحلة تعقيد وتفكير تمتدّ أسابيع. بتحقُّق الإنجاز، يتأكّد الوعي تجاه الموضوع والمادة)).



يؤمن منتظر الحكيم بمقولة إنّ ((كلَّ طفل فنان))، ويضيف إليها شرط بقائه فناناً حين يكبُر. الممارسة والاستمرار هما ضريبة أوطان تتشتَّت فيها الطفولة ويكتفي الأهل بإدراك الضرورة الواحدة: إسكات المعدة.

يروي بداياته: ((كنتُ صغيراً حين طلبت مني المعلّمة رسم نخلة. لم أعرف مدَّها بالتفاصيل، فاستعنتُ بأمي. من مساعدتها، اتّقدت الشرارة.

ذلك المساء فتح عينيَّ على الرسم. حوَّلتُ مرحلة المُبتدئ حيث الشخبطة إلى إصرار وإتقان. لم يكن زمن الإنترنت، فصعُب التطوُّر.

اكتفيتُ بالرسم على الحيطان وبعض الأوراق بقلم رصاص. المهم ألا تتحطّم مواهب الأطفال. كل مَن قال لي إنّ الرسم تافه، صددتُه. العناد أوصلني)).



تخصَّص في الفنون الجميلة، فلا تُشغله دراسة أخرى عن الرسم. راح عقله الباطني يصدر الأوامر: ((أكمل طريقك. اجتهد. انجح. كثيرون سينتظرون أعمالك وكثيرون سينتظرون فشلك)).

يصف العقل بـ((صانع الإلهام)). فحتى لحظات كآبته تُلطّفها رغبته في الإنجاز وأن ينال العمل الإعجاب، فتنعكس النتيجة على المزاج وتُعدّله: ((هذا هو التقدُّم. أضع هدف اكتمال اللوحة في عقلي. مسارُها الصعب أُجرّده من منحاه المُحبط. أُفكّر بانطباع المتلقّي فأخفّف وعورة الوصول)).









فنُّه ميَّال للأحزان والأشجان والأرواح النازفة



ويُلهمه الألم. إنه عراقي؛ ونَهْلُ الوجع في أرض العذابات طباعٌ بشرية. يقول منتظر الحكيم: ((هالني ما حدث في بلدي وفلسطين. ولدتُ في زمن الحروب ومراحلها البائسة. ما يترسَّب منذ البدايات يصعُب فكاكه.

لوحة (أشلاء في كيس) مثلاً، إنشاءٌ تصويري دموي جسَّده تخيّلي لحظة انتشال فلسطينيّ لأشلاء أبنائه المبعثرة في الأرض. ذلك لا يعني هجراني الموضوع السعيد. إنْ وُجد أرسمه لأُعادل بين الحالتين، فلا يتلقّى المُشاهد البؤس دون الجانب الآخر للحياة)).









لكنه ميَّال للأحزان والأشجان والأرواح النازفة: ((رسمُها يمنحني سكينة نفسية. كأنه تفريغ لمشاعري لأستعيد الراحة. ذلك يُشكِّل أيضاً إلهامي، فحين أرسم، أقيم في داخل الموضوع المرسوم، وإنْ لم ينطبق عليَّ. رسمُ الأحزان شفاء)).



نسأله عن الرسم بالكتب، وهي مما يمنح منتظر الحكيم فرادة فنّية. ركيزته طبقات الورق التي تمزُج تراث الماضي المهجور المُتمثِّل في الكتابة والقراءة، خصوصاً الكتاب من صنف الشعر والأدب: ((لدينا كمية كتب هائلة متروكة في المخازن. تساءلتُ: لِمَ تموت بهذه الطريقة؟ لِمَ لا أعيد تجسيدها فتعلق في الذهن ولا تُنسى. تناولتُها، بأوراقها الصفراء القديمة، ورسمتُ عليها مواضيع لتحيا خارج التَلَف.

أردتُ الموضوع أقرب إلى فيديو، من دون أن يكون فيديو بالمعنى المُتداوَل؛ فيخلق تقليب الصفحات حركة تتيح اكتمال الشكل على وَقْع الصورة السريعة، مع استغلال المساحة الجدارية أو اللوحة الكبيرة لإمكان تعدُّد المواضيع. اخترتُ 3 رسوم تخصَّ فلسطين)).



يُحاكي الفقر أيضاً، مُجسَّداً بالطفولة، بما يُشبه محاولة الإنصاف. من واقعية أنّ الطفل يفتقد القوة ولا تليق به قسوة الظرف، ومن استحالة التحمُّل والتعايش، يقدّم فنّه صرخةً للعدالة الإنسانية: ((حين أجسِّد الأطفال في لوحة، أتطلَّع لأنْ يراهم المجتمع ويرعاهم. هذا الفنّ يجعلنا بشراً ويداوي الجراح. أرسم فتلتئم، لشعوري بتفريغ الحزن على لوحة)).



ويرسم مناظر الطبيعة بلوحات صغيرة بقياس 4×6 سنتيمترات غنية بالتفاصيل. ويُخرج الخيول من شكلها الثابت داخل اللوحة فتمدّها طبقاتُ الخشب ثلاثية البُعد وتدرجّات اللون البرونزي بالجموح والقوة، لتبدو كأنها تقفز خارج حيّزها الجامد نحو الواقع.









رجل مقيّد بسلاسل يتحايل على حبسه بحرّية الرسم بإصبع القدم



وفي عمل زيتيّ آخر، جسَّد رجلاً مقيّداً بسلاسل يتحايل على حبسه بحرّية الرسم بإصبع القدم: ((به أختزلُ معاناة عشتُها لأقول: لو قُيّدت يداي، سأرسم بقدمي. داخل الأقبية والظلمات، والأجواء الداكنة، حيث حضور المصباح يغدو عذاباً له؛ رسمتُ على ورقة بيضاء لأجسِّد الأمل في مستقبل مجهول. أملٌ أبيض لا يُلطَّخ)).-(وكالات)