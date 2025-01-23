طقس بارد نسبيا حتى الأحد وفرصة لهطول الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الخميس، باردًا في أغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة لفترة زمنية قصيرة في أنحاء من الجزء الغربي من المملكة.
وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، في حين تضعف فرصة هطول المطر ليلًا ويكون طقس باردا وغائما جزئيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر جريان المياه وتشكل السيول في الاودية في الجزء الغربي من المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
ويكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، باردا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الجزء الغربي من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية شرقية.
ويبقى الطقس السبت والأحد ، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يتوقع يوم الاحد ومع ساعات ما بعد ظهر أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 15 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.-(بترا)
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