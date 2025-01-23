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طقس بارد نسبيا حتى الأحد وفرصة لهطول الأمطار

1/23/2025 4:24:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكون الطقس اليوم الخميس، باردًا في أغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة لفترة زمنية قصيرة في أنحاء من الجزء الغربي من المملكة.
وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، في حين تضعف فرصة هطول المطر ليلًا ويكون طقس باردا وغائما جزئيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر جريان المياه وتشكل السيول في الاودية في الجزء الغربي من المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

ويكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، باردا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الجزء الغربي من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية شرقية.

ويبقى الطقس السبت والأحد ، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يتوقع يوم الاحد ومع ساعات ما بعد ظهر أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 15 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 11 درجة مئوية.-(بترا)

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