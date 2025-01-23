مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، جلسة علنية لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ويستمع الاعضاء خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف الى احاطاتين من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، محمد الخياري ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط.
ووزعت الجزائر مذكرة تحدد الأهداف من الاجتماع وهي : تقييم الحالة الحالية للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في معالجة الأزمات الإقليمية المتعددة المستمرة، وتحديد الأساليب العملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها، والنظر في الاستراتيجيات والآليات الفورية والطويلة الأجل لمعالجة التحديات الإقليمية المستمرة بنجاح، واستكشاف سبل تطوير نهج مشترك للمساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، والنظر في آليات معالجة الآثار الإقليمية المترتبة على الصراعات.
كما تطرح المذكرة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة بين الاعضاء، بما في ذلك كيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تنسيق جهودهما بشكل أفضل لمعالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة العربية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذها لتعزيز قدراتهما المشتركة على منع الصراعات وحلها استجابة للتحديات الإقليمية الناشئة، وكيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تطوير آليات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات المجلس.
ويتوقع أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا حول التعاون بين الطرفين.-(بترا)
MENAFN23012025000072011014ID1109120972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.