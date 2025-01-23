مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

يعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، جلسة علنية لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.



ويستمع الاعضاء خلال الجلسة التي يترأسها الخارجية الجزائري احمد عطاف الى احاطاتين من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، محمد الخياري ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط.



ووزعت الجزائر مذكرة تحدد الأهداف من الاجتماع وهي : تقييم الحالة الحالية للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في معالجة الأزمات الإقليمية المتعددة المستمرة، وتحديد الأساليب العملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها، والنظر في الاستراتيجيات والآليات الفورية والطويلة الأجل لمعالجة التحديات الإقليمية المستمرة بنجاح، واستكشاف سبل تطوير نهج مشترك للمساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، والنظر في آليات معالجة الآثار الإقليمية المترتبة على الصراعات.



كما تطرح المذكرة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة بين الاعضاء، بما في ذلك كيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تنسيق جهودهما بشكل أفضل لمعالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة العربية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذها لتعزيز قدراتهما المشتركة على منع الصراعات وحلها استجابة للتحديات الإقليمية الناشئة، وكيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تطوير آليات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات المجلس.



ويتوقع أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا حول التعاون بين الطرفين.-(بترا)