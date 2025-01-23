حريق جديد في لوس أنجلوس يجبر الآلاف على الهروب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلع حريق
غابات جديد، مساء الأربعاء، شمال لوس أنجلوس، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء
منازلهم في منطقة شهدت في الآونة الأخيرة حرائق أخرى مدمرة، بحسب لوس انجلوس تايمز .
وانتشرت النيران
بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك حيث أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت
رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.
وصدرت أوامر
إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمال لوس
أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.
وجاء هذا الحريق
في وقت لا تزال فيه منطقة لوس أنجلوس تعاني من تبعات حريقين هائلين أسفرا عن مقتل
أكثر من عشرين شخصا وتدمير آلاف المباني .
يشار الى ان
مناطق جنوب كاليفورنيا لم تشهد أي هطولات مطرية منذ نحو ثمانية أشهر، ما ترك الريف
جافا ، بالرغم من أن شهر كانون الثاني هو منتصف موسم الأمطار بالمنطقة.
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