Thursday, 23 January 2025 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حريق جديد في لوس أنجلوس يجبر الآلاف على الهروب

1/23/2025 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اندلع حريق غابات جديد، مساء الأربعاء، شمال لوس أنجلوس، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم في منطقة شهدت في الآونة الأخيرة حرائق أخرى مدمرة، بحسب لوس انجلوس تايمز .
وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك حيث أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.

وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وجاء هذا الحريق في وقت لا تزال فيه منطقة لوس أنجلوس تعاني من تبعات حريقين هائلين أسفرا عن مقتل أكثر من عشرين شخصا وتدمير آلاف المباني .

يشار الى ان مناطق جنوب كاليفورنيا لم تشهد أي هطولات مطرية منذ نحو ثمانية أشهر، ما ترك الريف جافا ، بالرغم من أن شهر كانون الثاني هو منتصف موسم الأمطار بالمنطقة.


MENAFN23012025000072011014ID1109120971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث