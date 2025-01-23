3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/23/2025 1:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لمركبة بالقرب من مثلث غور المزرعة باتجاه العقبة، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى
غور الصافي.
وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تدهور لمركبة وقع قبل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء، مخلفاً إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
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