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3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

1/23/2025 1:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لمركبة بالقرب من مثلث غور المزرعة باتجاه العقبة، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى غور الصافي.
وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تدهور لمركبة وقع قبل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء، مخلفاً إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



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