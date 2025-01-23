الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حاجز جبع العسكري بالاتجاهين، واقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قوات الاحتلال واصلت تشديد إجراءاتها على حاجز جبع العسكري الرابط بين محافظة رام الله والقدس وأريحا، ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وأغلقت البوابة المقامة عليه فجرا ومنعت المرور نهائيا.
وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وسيرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء وشوارع.
وفا
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