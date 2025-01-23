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الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

1/23/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حاجز جبع العسكري بالاتجاهين، واقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قوات الاحتلال واصلت تشديد إجراءاتها على حاجز جبع العسكري الرابط بين محافظة رام الله والقدس وأريحا، ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وأغلقت البوابة المقامة عليه فجرا ومنعت المرور نهائيا.
وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وسيرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء وشوارع.
وفا



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