أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تصريحات ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخطط الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للسفر إلى بنما الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات الرئيس دونالد حول نيته إعادة السيطرة على قناة بنما، وفق ما نقلت "بلومبرغ" عن مصدر.وأفادت الوكالة بأن "روبيو يخطط للسفر إلى بنما كجزء من جولة في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل".



كما يخطط وزير الخارجية لزيارة غواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا. ومن المتوقع أن تكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ توليه منصبه.



وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني. كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة. وقد رفض زعيم بنما، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.



وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يقع في بنما بأمريكا الوسطى، تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتعد القناة واحدة من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.