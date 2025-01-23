خطاب ترامب مؤشر إضافي لسياسته تجاه الشرق الأوسط بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) رغم أنه معروف بسلوكه غير المتوقع، إلا أن الكثير من المحللين يحاولون توقع سياسة الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد خلال حقبة حكمه القادمة، انطلاقاً من الدور والمكانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة كقوة عظمى، وتأثير توجهاتها على السياسة الدولية بشكل عام. وخلال حفل تنصيبه الرئاسي يوم الاثنين الماضي ألقى ترامب خطبة طولية، قد تعكس بعض المؤشرات لسياسته الخارجية، بالإضافة لعدد من المؤشرات الأخرى، كسياسته خلال حقبته الأولى، وتصريحاته خلال دعايته الانتخابية، بالإضافة إلى تعييناته لفريق عمله. وتُرسم توجهات السياسة الخارجية الأميركية في العادةبشكل متشابه في الإدارات المتلاحقة خلال الحقب المتقاربة تجاه مناطق ودول العالم، انطلاقاً من تواصل استمرار المصالح والقيم الناظمة والمعطيات الاستراتيجية. وقد يساهم التغير في التوازنات السياسية التي حدثت خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط بفتح المجال لانفتاح في تحقيق الأهداف الأميركية فيها. وتركز السياسة الخارجية الاميركية في المنطقة عموماً على حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية بشكل أساسي وحماية حليفها الأول والأهم إسرائيل، ولتحقيق ذلك تسعى لضمان حسن علاقاتها مع حلفائها في المنطقة، والتصدي لأي معارضة لمصالحها منها أو من خارجها.

رغم أن الشرق الأوسط لم يكن محور خطاب ترامب، إلا أنه أولى أهمية خاصة له من خلال إشارته لصفقة غزة. فركز على قضية استرجاع المحتجزين في غزة، وتعهد بإعادتهم جميعاً. وفي استعراض لافت أحضر الرئيس الجديدعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى الحفل، وأولى اهتماماًخاصاً لمبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي ألقى كلمة أمام الحشد قبل ترامب. واستشهد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد مايك والتز بتأثير ترامب على انجاز الصفقة معتبراً أنه وضع حماس تحت الضغط بالتهديد بالعواقب إذا لم تفرج عن المحتجزين في غزة.

استعرض ستيف ويتكوف الركائز التي تقوم عليها سياسة إدارة ترامب القادمة في الشرق الأوسط معتبراً أنها تقوم على التواصل مع قيادات المنطقة لإيجاد مسارات نحو السلام والاستقرار المستدام، واستخدام الاقتصاد والشركات الاقتصادية والاستثمار كجسر لتحقيق الاستقرار، وبناء أساس للتعاون يتجاوز المظالم التاريخية، والدبلوماسية الشجاعة التي تنطوي على محادثات صعبة وقرارات جرئية. إن ذلك يفسر المسار الذي بدأت إدارة ترامب عهدها به، وذلك بإنجاز صفقة التبادل في غزة. ويسعى ترامب خلال ولايته الحالية لاستكمال مشروع تطبيع دول المنطقة مع إسرائيل، والذي بدأه في ولايته السابقة، فيتطلع لتحقيق ذلك مع السعودية في الأيام القادمة. فاعتبر والتز التطبيع السعودي الإسرائيلي بأنه "أولوية كبيرة" وأنه الجولة التالية من اتفاقيات التطبيع، ووصفه باتفاق تاريخي هائل سيغير المنطقة. وتبنت إدارةبايدن ذلك التوجه، إلا أنها فشلت في تحقيق اختراق، رغم جولات التفاوض المتعددة لإنجاز ذلك الهدف، بسبب استمرار حرب غزة ومطالبة السعودية بوقفها، وبالمضي قدماً باتجاه تحقيق الدولة الفلسطينية.

بعد الإعلان الرسمي في قطر يوم الأربعاء الماضي عن الهدنة، أشار نتنياهو إلى أنها مجرد فترة هدوء قصيرة، وستستأنف الحرب بكامل قوتها، إذا لزم الأمر. والواقع هو أن هذه الهدنة هي نهاية الحرب ومقدمة لصفقة أكبر في المنطقة يتطلع لتحقيقها ترامب، فهو يرى أن وقف إطلاق النار الآن مقدمة للتطبيع مع السعودية لاحقاً، وترتيب أوضاع المنطقة. إلا أن السؤال المهم كيف ينظر ترامب لحل قضية غزة بعد الحرب، ومستقبل الضفة الغربية في ظل أهداف حكومة نتنياهو المعلنة، وتجاه حل الدولتين؟ تحدث ترامب عن جمال ساحل غزة ومناخها واستراتيجية موقعها، وأدعى أنها تحتاج لإعادة إعمار بشكل مختلف. يذكر ذلك بدعوة صهره جيرالد كوشنر السابقة بترحيل الغزيين. كما يعيد لذاكرتنا موقف وزراء حكومة نتنياهو اليمينيين، الذين دعوا لترحيل المواطنيين الغرزين والاستيلاء على أراضيهم في شمال غزة وبناء مستوطناتهم عليها.

يؤكد ترامب أنه لا يستطيع أن يتخيل أن تلعب حركة حماس دوراً مستقبلياً في غزة بعد الحرب. ويدعم وزير الدفاع بيت هيجسيث والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ضرورة القضاء على حركة حماس في غزة، بينما اعتبر والتز أن القضاء على حركة حماس مقدمة للحلول السياسية والاقتصادية، ليسفي فلسطين فقط، بل في المنطقة بأسرها. ووضع أنتوني بلينكن، وزير خارجيةالرئيس جو بايدن المنتهيه ولايته، رؤية لليوم التالي للحرب تقوم على أساس وجود السلطة الفلسطينية والدعم العربي والدولي لها، وهو ما ترفضه إسرائيل. ومن المرجح أن يتبنى ترامب وإدارته رؤية بلينكن ومقاربة الإدارة السابقة لحكم غزة بعد الحرب، كما تبنت من قبل مخرجات المفاوضات التي حققتهاالإدارة السابقة، وحصدت في النهاية الإعلان عن الصفقة بدلاً عنها، والتي يتباهي ترامب بأنه أنجزها. وقبلت إسرائيل بالفعل بعد إتفاق مع مصر بإدارةالسلطة الفلسطينية لمعبر رفح، تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد دخول صفقة التبادل حيز النفاذ.

من بين أول القرارات التي اتخذها ترامب بعد وصوله للحكم إلغاء أمر تنفيذي سابق لبايدن مكنه من فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما ألغى أيضاً الأمر التنفيذي الذي اتخذه بايدن لينهي العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية في ولايته السابقة. وأرسل ترامب رسالة حادة إلى المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء أمريكا. وجدد العديد من المسؤولين الجدد في إدارة ترامب التزامهم بترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يتواجدون في أميركا بتأشيرات طلابية. وتتقاسم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب هذا الحماس المعادي للفلسطينيين، تحت ستار مكافحة معاداة السامية، التي لم يعين لها ترامب مبعوثا خاصاً بعد.

وانتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إليز ستيفانيك، ذات الأصول اللبنانية "الأونروا" والمحكمة الجنائية الدولية وإيران في جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ. وأكدت على آراء الوزراء الإسرائيليين اليمينيين بأن لإسرائيل "حق توراتي في الضفة الغربية بأكملها"، ورفضت تأييد حل الدولتين أو حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير. وأكدت معارضتها لتمويل "الأونروا"، وانتقدت أداء قوات اليونيفيل في لبنان، واعتبرتها أنها فشلت في مهامتها، ويحتاج استمرار عملها لإعادة تقييم. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية، وتنوي تسخير طاقاتها لإدانة معاداة السامية في الأمم المتحدة. وتعتبر إيران التهديد الأكبر للسلام العالمي، وتدعو لاعادة فرض عقوبات عليها. وتعد مواقف ستيفانيك ملخصاً لمواقف مسؤولي الإدارة الجديدة عموما تجاه فلسطين والفلسطينيين. فيعتبر هيجسيث أن "من يحب أميركا يجب أن يحب إسرائيل" ورفض فكرة حل الدولتين واعتبرها مجرد "خدمة لفظية". وقال والتز إن الإدارة ستدعم هجومًا إسرائيليًا آخر على غزة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار.

يساهم الوضع الإقليمي بعد الحرب، الذي يستلم ترامب في ظله الحكم،بإضفاء مزيد من التعقيد على المشهد. فالوضع الفلسطيني لا يحتاج لشرحلتوضيح، في أعقاب حرب مدمرة في غزة، واحتلال يعمل في الضفة الغربية دون قيود أو شروط. كما أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يفترض أن ينتهي في غضون الأسبوع الأول لتولي ترامب الحكم. ورغم اشادة المسؤولينالأميركيين بأداء الجيش اللبناني، وبالرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، إلا أن إسرائيل أعلنت عن إحجامها عن الانسحاب الكامل حسب ما هو منصوصعليه في الاتفاق. ومن الواضح أيضاً أن لبنان في انتظار صفقة كبرى مع الاحتلال، خلال ولاية ترامب، والتي تأتي ايضاً ضمن المعطيات الخاصة بوضع إيران وسوريا في المنطقة. ويميل ترامب لعودة فورية إلى حملة الضغوط القصوى على إيران، فدعا وزير الخزانة سكوت بيسنت لجعل إيران مفلسة مرة أخرى، رغم وجود مسؤولين آخرين يدعون لتوجيه ضربة عسكرية حاسمة لإيران، وفق رغبة نتنياهو. ومن المتوقع أن يتم التفاهم مع إيران وعقد صفقة، في ظل براغماتية تصريحات إيران، وموقف ترامب الداعم للمشاريع والصفقات التجارية في المنطقة. يأتي ذلك في ظل تغير معادلات الردع في المنطقة بعد أكثر من عام على الحرب، تدمرت فيها غزة، وأضعف حزب الله، وسقط نظام الأسد في سوريا، والتزمت طهران بموقف دفاعي.

إن المشكلة في موقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية أنها تتعاون مع إسرائيل التي تتبنى إستراتيجية إدراة الصراع وعدم حله على مدار ٥٠ عاماً، لضمان تحقيق أهداف إسرائيل بشكل تدريجي. إلا أن حرب غزة قد تستدعي وضع حل للصراع، لكن من المؤكد أنه لن يكون في صالح الفلسطينيين، في ظل حكومتي نتنياهو وترامب، وفي إطار نتنائج ما بعد الحرب. ومن المتوقع بعد صفقة التبادل، أن يتم ترتيب موضوع إدارة غزة، الذي يعتمد على تأمين الجانب العسكري في غزة، والذي سيمهد الطريق أمام إعادةإعمارها. وتسيطر حماس داخلياً على الأرض، بينما تواصل إسرائيل حصارها للقطاع براً وبحراً وجواً. فبعد أكثر من عام كامل من الحرب لم تتمكن إسرائيل من إحكام سيطرتها على القطاع بشكل كامل، ومواصلة حربها داخل القطاع يعني مزيد من الخسائر والاستنزاف لجنودها وعتادها. الا أنإسرائيل تستطيع التحكم بالقطاع وفرض حصار عليه يجعله يعيش في وضع مأساوي مدمر، خصوصاً بعد الحرب. وفي ظل وجود توجه دولي بالسماح للسلطة بالعمل في غزة، ومع وجود حركة حماس على الأرض، يبدو التفاهم الفلسطيني وخلق موقف وطني موحد السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين للتصدي لما هو قادم، ليس في غزة فقط، بل في الضفة الغربية أيضاً، والتي تواجه حرباً متواصلة على الجانب الآخر. فهل بدأ الفلسطينيون بالفعل في التفكير بترتيب أوضاعهم بعد الحرب أخذاً في الاعتبار بالأبعاد المتغيرة الداخلية والإقليمية والدولية. وقد يمنح شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل بأن يصبح هناك طريق إلى الدولة الفلسطينية للفلسطينيين الموحدين هامشاًللمناورة وتحقيق شروط أفضل.