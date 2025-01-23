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ما تقرب على مشروع الست أسما.. نهر بردى يكشف سرا عن زوجة الأسد

1/23/2025 12:05:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط السورية بأعمال تنظيف مجرى نهر بردى الشهير الذي يخترق قلب العاصمة السورية دمشق، متربعًا بين حاراتها.
بينما كان في السنوات الماضية مرتعًا للنفايات يشتكي منه الكبير والصغير وكل ساكن بسبب حالته التي يرثى لها، بدأت فرق العمل من الخوذ البيضاء بالتعاون مع الأهالي وشبان المنطقة بجر النفايات وتنظيف المجرى.
كما تداولت مواقع عبر فيسبوك معلومات تفيد بأن أعمال التنظيف جاءت ضمن حملة "رجعنا يا شام"، وتهدف لتحسين مظهر العاصمة وتعزيز خدماتها.
وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر الخوذ البيضاء والناس يجرون عربات التنظيف ويبعدون النفايات التي ملأت المجرى لسنوات.
عن هذا أفادت مصادر "العربية.نت" ، بأن مجرى النهر كان كارثة للأماكن المحيطة به خلال السنوات الماضية، خصوصًا وأن سلطات النظام القديم كانت تمنع الاقتراب منه.
وكشفت أن شخصًا ضريرًا كان أحد الضحايا إذ وقع في المجرى قبل سنوات ولقي حتفه.
الجواب الصادم!
كذلك ذكرت أن واحدًا من أفخم فنادق العاصمة المطل على المجرى ومن أمامه التكية السليمانية، كان قدّم طلبًا للمحافظة قبل أشهر لإيجاد حل لقذارة النهر بعد أن تضرر إلى حد كبير من الحشرات.
وعرض الفندق العمل على تنظيف المجرى بنفسه كي يتفادى الضرر الناجم عن تراكم النفايات، فجاءه الجواب الصادم.
إذ قالت المصادر إن المحافظة منعت الفندق من الاقتراب بحجة أن مجرى النهر ضمن مشروع يعود للسيدة الأولى، أي أسماء الأسد آنذاك، والمقصود به "مشروع مسار" الذي كان يشمل التكية السليمانية، التي تعد واحدة من أهم الآثار العثمانية في قلب العاصمة السورية دمشق، وسمّيت بذلك الاسم نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني.
ورغم ما تنطوي عليه من روعة معمارية ، إلا أن لعاب "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت تديرها أسماء الأخرس زوجة الأسد، سال عليها بحجة الترميم، ما جعلها تجبر التجار على إفراغ محال عمرها عقود وتسليمها لها.
إشادات واسعة
يذكر أن لغز ترميم الأثر التاريخي العثماني، الذي حُلّت خيوطه بتضارب تصريحات قبل سنوات، كان فجر فضائح عن فساد منظمة "الأمانة السورية للتنمية" التي تعود لزوجة الأسد.
أما حملة التنظيف، فلاقت إشادات واسعة وفرحة عارمة غزت قلوب السوريين، إذ انهالت تعليقات كثيرة على الفيديوهات المنتشرة، خصوصًا وأنها غيرت تمامًا مظهر النهر الأشهر ليس فقط في دمشق بل في سوريا جمعاء، والذي لطالما تغنّى به كبار الشعراء."

MENAFN23012025000208011052ID1109120233

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