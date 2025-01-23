بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعا مؤقتا للكهرباء الأسبوع المقبل

بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعا مؤقتا للكهرباء الأسبوع المقبل
التاريخ
1/23/2025 12:05:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركات كهرباء اضطرارها لإجراء فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمعان ولواء البتراء والكرك والمفرق واربد والعقبة لغايات أعمال صيانة خلال الأسبوع المقبل
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات بكل اعلان مرفق أدناه :
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