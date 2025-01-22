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دوري أبطال أوروبا: (ريال مدريد) يحقق فوزا ساحقا على (سالزبورغ)

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 1 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (سالزبورغ) النمساوي بخمسة أهداف لهدف واحد اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السابعة بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) سجل البرازيلي رودريغو الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين 23 و34 من زمن المباراة ثم أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 48.
وفي الشوط الثاني عزز المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بتسجيله الهدفين الرابع والخامس لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقتين 55 و77 ليحصد الريال النقاط الثلاث.
وعلى الجانب الثاني نجح الدنماركي مادس بيدستروب بتسجيل الهدف الوحيد للضيف النمساوي في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 12 نقطة في المركز 16 بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (سالزبورغ) عند ثلاث نقاط في المركز 34 بالترتيب. (النهاية)

ه ن د / ر ج


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