دوري أبطال أوروبا: (ريال مدريد) يحقق فوزا ساحقا على (سالزبورغ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 22 - 1 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (سالزبورغ) النمساوي بخمسة أهداف لهدف واحد اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السابعة بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) سجل البرازيلي رودريغو الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين 23 و34 من زمن المباراة ثم أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 48.
وفي الشوط الثاني عزز المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بتسجيله الهدفين الرابع والخامس لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقتين 55 و77 ليحصد الريال النقاط الثلاث.
وعلى الجانب الثاني نجح الدنماركي مادس بيدستروب بتسجيل الهدف الوحيد للضيف النمساوي في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 12 نقطة في المركز 16 بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (سالزبورغ) عند ثلاث نقاط في المركز 34 بالترتيب. (النهاية)
ه ن د / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.