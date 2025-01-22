Thursday, 23 January 2025 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 1 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم دائرة العنف والفوضى في المناطق الفلسطينية المحتلة ما يهدد أمن وسلامة المدنيين الأبرياء ويعرقل فرص السلام في المنطقة.
ودعت إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه التصعيدات بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. (النهاية)

خ ن ش / ر ج


MENAFN22012025000071011013ID1109120077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث