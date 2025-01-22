السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 23 - 1 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم دائرة العنف والفوضى في المناطق الفلسطينية المحتلة ما يهدد أمن وسلامة المدنيين الأبرياء ويعرقل فرص السلام في المنطقة.
ودعت إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه التصعيدات بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.