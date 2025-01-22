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مراهق يطلق النار على طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة (ناشفيل) الأمريكية ثم ينتحر

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت شرطة مدينة (ناشفيل) عاصمة ولاية (تينيسي) الأمريكية اليوم الأربعاء أن مراهقا أطلق النار على طلاب في حرم مدرسة ثانوية بالمدينة ما أدى إلى مقتل طالبة قبل أن ينتحر.
وقال المتحدث باسم شرطة (ناشفيل) دون ارون في مؤتمر صحفي إن شابا يدعى سولومان هندرسون ويبلغ من العمر 17 عاما أطلق النار من "مسدس" في مقصف مدرسة (انتيوش) الثانوية بالمدينة وتسبب بمقتل الطالبة جوسلين كوريا إسكالانتي.
وأفاد المتحدث بأن هندرسون وجه بعد ذلك المسدس إلى رأسه وأطلق النار ما أدى لمقتله على الفور.
وأشار الى أن المركز الطبي التابع لجامعة (فاندربيلت) استقبل جثمان الطالبة القتيلة بالإضافة إلى طالبة أخرى مصابة بجرح قطعي في ذراعها وهي في حالة مستقرة وطالب مصاب بجرح في الوجه غير أن إصابته لم تكن نتيجة تلقي رصاصة من مسدس المهاجم.
ولفت إلى أن دوافع مطلق النار لا تزال قيد التحقيق.
من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه يتابعون الحادث مقدما التعازي للمتضررين من "هذه المأساة التي لا معنى لها" والشكر "للمستجيبين الأوائل الشجعان الذين استجابوا للحادث." (النهاية)

ر س ر / ر ج


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