مراهق يطلق النار على طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة (ناشفيل) الأمريكية ثم ينتحر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت شرطة مدينة (ناشفيل) عاصمة ولاية (تينيسي) الأمريكية اليوم الأربعاء أن مراهقا أطلق النار على طلاب في حرم مدرسة ثانوية بالمدينة ما أدى إلى مقتل طالبة قبل أن ينتحر.
وقال المتحدث باسم شرطة (ناشفيل) دون ارون في مؤتمر صحفي إن شابا يدعى سولومان هندرسون ويبلغ من العمر 17 عاما أطلق النار من "مسدس" في مقصف مدرسة (انتيوش) الثانوية بالمدينة وتسبب بمقتل الطالبة جوسلين كوريا إسكالانتي.
وأفاد المتحدث بأن هندرسون وجه بعد ذلك المسدس إلى رأسه وأطلق النار ما أدى لمقتله على الفور.
وأشار الى أن المركز الطبي التابع لجامعة (فاندربيلت) استقبل جثمان الطالبة القتيلة بالإضافة إلى طالبة أخرى مصابة بجرح قطعي في ذراعها وهي في حالة مستقرة وطالب مصاب بجرح في الوجه غير أن إصابته لم تكن نتيجة تلقي رصاصة من مسدس المهاجم.
ولفت إلى أن دوافع مطلق النار لا تزال قيد التحقيق.
من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه يتابعون الحادث مقدما التعازي للمتضررين من "هذه المأساة التي لا معنى لها" والشكر "للمستجيبين الأوائل الشجعان الذين استجابوا للحادث." (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.