وزير الخارجية الامريكي: السلوك الصيني يقوض الاستقرار الاقليمي ويتعارض مع القانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 – 1 (كونا) –- اعتبر وزير
الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم الاربعاء ان سلوك حكومة بكين في بحر الصين الجنوبي يقوض الاستقرار الاقليمي مؤكدا التزام بلاده تجاه الفلبين بموجب معاهدة
الدفاع المشترك.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الامريكي الجديد مع نظيره الفلبيني انريكي مانالو حسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية الامريكية تامي بروس.
وقال بروس ان روبيو ومانالو بحثا خلال المكالمة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي.
واضاف ان الوزير روبيو اكد خلال المكالمة ان سلوك الصين يقوض السلام والاستقرار الإقليمي ويتعارض مع القانون الدولي مشددا على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك.
واوضح ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الأمني وتوسيع العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة الطرفين ويعزز سبل التعاون الإقليمي.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا من خلال ما يسمى بخط النقاط التسع الذي يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة للمطالبين المنافسين بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120075
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