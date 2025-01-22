البيت الابيض: ادراج جماعة الحوثيين على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية الأجنبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 22 – 1 (كونا) -– اعلن البيت الابيض اليوم الاربعاء ادراج جماعة الحوثيين اليمنية على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية الاجنبية.
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب
في القرار التنفيذي الذي نشره البيت الابيض "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وجهت بتصنيف جماعة (أنصار الله) والمعروفين أيضا باسم الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية".
واضاف ترامب "ان الحوثيين قاموا بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم بإطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023 ما عرض الأمريكيين للخطر".
وأشار الى "ان الحوثيين شنوا منذ استيلائهم على معظم المدن السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في عامي 2014 و2015 العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك الهجمات على المطارات المدنية في السعودية والهجمات في يناير 2022 على الإمارات وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023".
وأوضح "أن الحوثيين هاجموا كذلك السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وإجبار بعض حركة الملاحة التجارية البحرية في البحر الأحمر على إعادة توجيهها ما ساهم في التضخم العالمي".
ولفت الرئيس الأمريكي الى ان "الانشطة الحوثية تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وختم بالقول "إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات (أنصار الله) وحرمانها من الموارد وبالتالي إنهاء هجماتها على الموظفين والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر". (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.