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البيت الابيض: ادراج جماعة الحوثيين على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية الأجنبية

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 22 – 1 (كونا) -– اعلن البيت الابيض اليوم الاربعاء ادراج جماعة الحوثيين اليمنية على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية الاجنبية.
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القرار التنفيذي الذي نشره البيت الابيض "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وجهت بتصنيف جماعة (أنصار الله) والمعروفين أيضا باسم الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية".
واضاف ترامب "ان الحوثيين قاموا بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم بإطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023 ما عرض الأمريكيين للخطر".
وأشار الى "ان الحوثيين شنوا منذ استيلائهم على معظم المدن السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في عامي 2014 و2015 العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك الهجمات على المطارات المدنية في السعودية والهجمات في يناير 2022 على الإمارات وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023".
وأوضح "أن الحوثيين هاجموا كذلك السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وإجبار بعض حركة الملاحة التجارية البحرية في البحر الأحمر على إعادة توجيهها ما ساهم في التضخم العالمي".
ولفت الرئيس الأمريكي الى ان "الانشطة الحوثية تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وختم بالقول "إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات (أنصار الله) وحرمانها من الموارد وبالتالي إنهاء هجماتها على الموظفين والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر". (النهاية)

ا م م / ر ج


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