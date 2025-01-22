(أرسنال) يفوز على (دينامو زغرب) بثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال اوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 1 (كونا) -- فاز فريق (أرسنال) الانجليزي على (دينامو زغرب) الكرواتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وافتتح ديكلان رايس التسجيل لصالح أرسنال بالدقيقة الثانية من زمن المباراة ليضع فريقه بالمقدمة أمام الفريق الكرواتي قبل أن يسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 66 في حين سجل قائد الفريق النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
ورفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 8 نقاط بالمركز ال26. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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