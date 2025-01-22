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(أرسنال) يفوز على (دينامو زغرب) بثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال اوروبا

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 1 (كونا) -- فاز فريق (أرسنال) الانجليزي على (دينامو زغرب) الكرواتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وافتتح ديكلان رايس التسجيل لصالح أرسنال بالدقيقة الثانية من زمن المباراة ليضع فريقه بالمقدمة أمام الفريق الكرواتي قبل أن يسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 66 في حين سجل قائد الفريق النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
ورفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 8 نقاط بالمركز ال26. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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