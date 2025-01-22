مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعا يوجب احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يقبض عليهم بارتكاب جرائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 1 (كونا) -– مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يوجب على وزارة الأمن الداخلي احتجاز المهاجرين غير المسجلين الذين يتم القبض عليهم بتهم متعلقة بارتكاب بعض الجرائم وأحاله الى مكتب الرئيس دونالد ترامب
ليكون بذلك أول تشريع يوقع عليه في ولايته الثانية.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحمل اسم (لاكين رايلي) تيمنا بطالبة تمريض (22 عاما) قتلت على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا في حرم جامعة
جورجيا بأغلبية 263 نائبا صوتوا لصالحه بما في ذلك 46 عضوا ديمقراطيا في المجلس مقابل 156 نائبا صوتوا ضده.
وسبق أن صوت 48 ديمقراطيا لصالح مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يضيف مجلس الشيوخ تعديلين اليه ثم أقر مجلس الشيوخ الإجراء هذا الأسبوع بأغلبية 64 صوتا مقابل 35 حيث صوت لصالحه 12 ديمقراطيا.
وبالإضافة إلى أنه يتطلب احتجاز وزارة الأمن الداخلي لبعض المواطنين غير الأمريكيين (الأجانب بموجب القانون الفيدرالي) الذين تم القبض عليهم بتهمة السطو أو السرقة من المتاجر وغيرها فإن مشروع قانون (لاكين رايلي) يخول الولايات مقاضاة الحكومة الفيدرالية عن القرارات أو الإخفاقات المزعومة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.
وتؤكد الجهود المبذولة لتمرير التشريع ليصبح أول قانون يوقع عليه ترامب في ولايته الثانية مدى أهمية الهجرة وأمن الحدود بالنسبة للجمهوريين الذين انتقدوا ما وصفوه بالتقصير في إدارة الملف طوال عهد الرئيس السابق جو بايدن. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN22012025000071011013ID1109120071
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