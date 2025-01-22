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مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعا يوجب احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يقبض عليهم بارتكاب جرائم

1/22/2025 9:53:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -– مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يوجب على وزارة الأمن الداخلي احتجاز المهاجرين غير المسجلين الذين يتم القبض عليهم بتهم متعلقة بارتكاب بعض الجرائم وأحاله الى مكتب الرئيس دونالد ترامب ليكون بذلك أول تشريع يوقع عليه في ولايته الثانية.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحمل اسم (لاكين رايلي) تيمنا بطالبة تمريض (22 عاما) قتلت على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا في حرم جامعة جورجيا بأغلبية 263 نائبا صوتوا لصالحه بما في ذلك 46 عضوا ديمقراطيا في المجلس مقابل 156 نائبا صوتوا ضده.
وسبق أن صوت 48 ديمقراطيا لصالح مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يضيف مجلس الشيوخ تعديلين اليه ثم أقر مجلس الشيوخ الإجراء هذا الأسبوع بأغلبية 64 صوتا مقابل 35 حيث صوت لصالحه 12 ديمقراطيا.
وبالإضافة إلى أنه يتطلب احتجاز وزارة الأمن الداخلي لبعض المواطنين غير الأمريكيين (الأجانب بموجب القانون الفيدرالي) الذين تم القبض عليهم بتهمة السطو أو السرقة من المتاجر وغيرها فإن مشروع قانون (لاكين رايلي) يخول الولايات مقاضاة الحكومة الفيدرالية عن القرارات أو الإخفاقات المزعومة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.
وتؤكد الجهود المبذولة لتمرير التشريع ليصبح أول قانون يوقع عليه ترامب في ولايته الثانية مدى أهمية الهجرة وأمن الحدود بالنسبة للجمهوريين الذين انتقدوا ما وصفوه بالتقصير في إدارة الملف طوال عهد الرئيس السابق جو بايدن. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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