عيسى بن سلمان يؤكد ما يجمع مملكة البحرين والأردن من علاقات تاريخية وروابط أخوية وثيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأردنية‭ ‬نحو‭ ‬فضاءاتٍ‭ ‬أوسع‭ ‬وأشمل‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬بمدينة‭ ‬دافوس‭ ‬السويسرية،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مستويات‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬وتطور‭ ‬مستمر،‭ ‬وأهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬وينعكس‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

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