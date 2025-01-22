عيسى بن سلمان يؤكد ما يجمع مملكة البحرين والأردن من علاقات تاريخية وروابط أخوية وثيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وروابط أخوية وثيقة بُنيت على أساسٍ متين من التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأشار سموه إلى الحرص المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدفع بمسارات العلاقات البحرينية الأردنية نحو فضاءاتٍ أوسع وأشمل بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار ترؤس سموه وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث لفت سموه إلى ما تشهده مستويات العمل الثنائي بين البلدين الشقيقين من تقدمٍ وتطور مستمر، وأهمية البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق مشترك في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين وينعكس أثره على نماء وازدهار البلدين الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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