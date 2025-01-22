اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض الإطار الوطني لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‎وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الطيبة‭ ‬والإسهامات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حماية‭ ‬وترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬امتثالًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

‎وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يرصد‭ ‬جميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬سواءً‭ ‬كانت‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭ ‬أو‭ ‬ملاحظات‭ ‬ختامية،‭ ‬ليكون‭ ‬مرجعًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬ووفق‭ ‬مؤشرات‭ ‬قياس‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للأعوام‭ (‬2022-2026‭).‬

وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها،‭ ‬واتخذت‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬بشأنها‭.‬

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