رئيس الشورى: البحرين تزخر بمنظمات أهلية تعزز العمل الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تزخر بمنظمات أهلية واجتماعية، تؤدي أدوارًا مقدَّرة، وجهودًا مثمرة في شتى المجالات، وخصوصًا فيما يرتبط بالعمل الاجتماعي والتطوعي، مشيدًا بالخطط والبرامج التوعوية والتدريبية والتأهيلية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتُبرز القِيم والمبادئ الرصينة التي يمتاز بها المجتمع البحريني.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى عدنان التوبلاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدّموا له الشكر والثناء على دعمه ومساندته لمعرض الصور التراثية (تراث البحرين)، الذي أقيم بحضوره، بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة في شهر ديسمبر الماضي.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بحرص الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، على تنظيم الفعاليات الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التدريبية في مختلف المجالات، وتعاونها المستمر مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة، من أجل تعزيز مجال الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، بما يعزز كفاءات وقدرات الكوادر الوطنية، ويفتح أمامهم الآفاق للإسهام في النهضة الوطنية.
ونوَّه رئيس مجلس الشورى بالنجاح الذي حققته الجمعية في تنظيم معرض الصور التراثية، واستقطاب مصورين وفنانين لتقديم أعمال فنية وتراثية تُبرز تاريخ وتراث مملكة البحرين العريق، داعيًا لمجلس إدارة الجمعية وجميع منتسبيها بالتوفيق والنجاح في تنظيم المزيد من الأنشطة والبرامج الهادفة.
من جانبه، أعرب عدنان التوبلاني رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، عن الشكر والثناء لرئيس مجلس الشورى، لما يوليه من اهتمامٍ مشهودٍ ودعمٍ متواصلٍ للمنظمات والجمعيات الخيرية والاجتماعية في مملكة البحرين، مقدّرًا حرص معاليه على تحفيز وتشجيع الجمعيات على مواصلة عطائها، وبذل المزيد من الجهود في صوغ برامج تتواكب مع التطور والتقدم على جميع الأصعدة.
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