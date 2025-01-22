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رئيس الشورى: البحرين تزخر بمنظمات أهلية تعزز العمل الاجتماعي

1/22/2025 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بمنظمات‭ ‬أهلية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬تؤدي‭ ‬أدوارًا‭ ‬مقدَّرة،‭ ‬وجهودًا‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالعمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتطوعي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتُبرز‭ ‬القِيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الرصينة‭ ‬التي‭ ‬يمتاز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عدنان‭ ‬التوبلاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الأهلية‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬قدّموا‭ ‬له‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬لمعرض‭ ‬الصور‭ ‬التراثية‭ (‬تراث‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضوره،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بحرص‭ ‬الجمعية‭ ‬الأهلية‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مجال‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتوجيه‭ ‬المهني،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءات‭ ‬وقدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويفتح‭ ‬أمامهم‭ ‬الآفاق‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الوطنية‭.‬

ونوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬الصور‭ ‬التراثية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬مصورين‭ ‬وفنانين‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬وتراثية‭ ‬تُبرز‭ ‬تاريخ‭ ‬وتراث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العريق،‭ ‬داعيًا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عدنان‭ ‬التوبلاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الأهلية‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬مشهودٍ‭ ‬ودعمٍ‭ ‬متواصلٍ‭ ‬للمنظمات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدّرًا‭ ‬حرص‭ ‬معاليه‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬عطائها،‭ ‬وبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬صوغ‭ ‬برامج‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

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