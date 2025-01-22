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جامعة الخليج العربي تفتتح توسعة مركز المحاكاة والمهارات الطبية لتعزيز التعليم المتقدم

1/22/2025 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أمس‭ ‬توسعة‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الطبية‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وتشمل‭ ‬التوسعة‭ ‬إضافة‭ ‬14‭ ‬غرفة‭ ‬تعليمية‭ ‬متطورة‭ ‬ليصبح‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الغرف‭ ‬المتاحة‭ ‬23‭ ‬غرفة‭ ‬تعليمية،‭ ‬مخصصة‭ ‬لتدريب‭ ‬طلاب‭ ‬السنوات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬وطلبة‭ ‬علوم‭ ‬التمريض،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تفوق‭ ‬1700‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬المساحة‭ ‬السابقة‭ ‬لمركز‭ ‬المحاكاة‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬التوسعة‭ ‬قاعة‭ ‬محاضرات‭ ‬حديثة‭ ‬تتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭. ‬ويُعد‭ ‬المركز‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬الدمى‭ ‬الواقعية‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬طب‭ ‬الأطفال،‭ ‬وطب‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد،‭ ‬والجراحة،‭ ‬والطب‭ ‬الباطني،‭ ‬وطب‭ ‬الأسرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المحاكاة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬المحاكاة‭ ‬الطبية‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬لتأهيل‭ ‬كوادر‭ ‬طبية‭ ‬متميزة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭. ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للتعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نفتتح‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬صُمم‭ ‬المركز‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬التعلم‭ ‬لأبنائنا‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬آمنة‭ ‬تحاكي‭ ‬الواقع‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬ومخرجاتها،‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬خليجياً‭ ‬رائداً‭ ‬يواكب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وقدّم‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬ولكافة‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬للجامعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يمثل‭ ‬تجسيداً‭ ‬لرؤى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لمراكز‭ ‬المحاكاة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬يبرز‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُختتم‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭. ‬كما‭ ‬كرم‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بدوره‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للجامعة‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬أهدافها‭.‬

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