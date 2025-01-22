مسـؤولـة أمـمـيـة تـحـذر مـن ارتكـاب إسرائيل إبادة جماعية بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة. جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وقالت ألبانيز: «جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف».
ونزحت عشرات العائلات صباح أمس من داخل مخيم جنين إلى قرى وبلدات خارج المخيم والمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار إن القوات الإسرائيلية أجبرت عددًا من سكان المخيم على الخروج من منازلهم، بعد أن طلبت منهم ضرورة الإخلاء، عبر مكبرات الصوت.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فتح ممرا واحدا لإجبار الأهالي على استخدامه، وأوضح رئيس بلدية جنين أن 600 فلسطيني على الأقل ظلوا عالقين داخل مستشفى جنين الحكومي منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في جنين ومخيمها.
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