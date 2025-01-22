مسـؤولـة أمـمـيـة تـحـذر مـن ارتكـاب إسرائيل إبادة جماعية بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حذرت‭ ‬المقررة‭ ‬الأممية‭ ‬الخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بحالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬ألبانيز‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬ارتكاب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬علقت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭.‬

وقالت‭ ‬ألبانيز‭: ‬‮«‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬التوقف‮»‬‭.‬

ونزحت‭ ‬عشرات‭ ‬العائلات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬إلى‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬خارج‭ ‬المخيم‭ ‬والمدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬جنين‭ ‬محمد‭ ‬جرار‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أجبرت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المخيم‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬ضرورة‭ ‬الإخلاء،‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فتح‭ ‬ممرا‭ ‬واحدا‭ ‬لإجبار‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬استخدامه،‭ ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬جنين‭ ‬أن‭ ‬600‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ظلوا‭ ‬عالقين‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬جنين‭ ‬الحكومي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭.‬