أوراق النقد الجديدة في السودان سلاح حرب يثقل كاهل المدنيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصدرت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬أوراق‭ ‬نقد‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬التجارة‭ ‬والنقل‭ ‬وتعميق‭ ‬الانقسامات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬دمّرته‭ ‬الحرب‭ ‬والمجاعة‭. ‬واستُبدلت‭ ‬أوراق‭ ‬النقد‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬فئتَي‭ ‬500‭ ‬و1000‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مناطق‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬حربا‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وتقول‭ ‬الحكومة‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومكافحة‭ ‬النشاط‭ ‬الإجرامي‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السودانيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬مضار‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافعه‭. ‬في‭ ‬بورتسودان،‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الجيش،‭ ‬أثار‭ ‬عجز‭ ‬المصارف‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬النقد‭ ‬الجديدة‭ ‬احتجاجات‭ ‬أمام‭ ‬المكاتب‭ ‬الحكومية‭. ‬وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمها‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أذهب‭ ‬أربع‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬لأحصل‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أجدها‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬حاجات‭ ‬صغيرة‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نشتريها‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬أو‭ ‬نتحرك‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬يرفضون‭ ‬العملة‭ ‬القديمة‮»‬‭. ‬

تركت‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬يرثى‭ ‬لها،‭ ‬ودمرت‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ودفعت‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة،‭ ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الجنيه‭ ‬السوداني‭: ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬كان‭ ‬الدولار‭ ‬الواحد‭ ‬يساوي‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬مقابل‭ ‬2500‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬السوداني‭ ‬جبريل‭ ‬إبراهيم‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬العملة‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬وضمان‭ ‬دخول‭ ‬الكتلة‭ ‬النقدية‭ ‬فيه‭ ‬وتفادي‭ ‬تزييف‭ ‬العملة‭ ‬والأموال‭ ‬المنهوبة‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬مجرد‭ ‬مناورة‭. ‬وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬ستيرلنغ‭ ‬بينسون،‭ ‬مدير‭ ‬البحوث‭ ‬حول‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بعملة‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المصارف‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬الجيش‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬التدفقات‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬وحرمان‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬الموارد‭. ‬كذلك،‭ ‬يسعى‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬موارده‭ ‬الحربية،‭ ‬وفق‭ ‬المحلل‭ ‬السوداني‭ ‬حامد‭ ‬خلف‭ ‬الله‭. ‬

وفي‭ ‬اقتصاد‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الأساس،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬‮«‬ستستخدم‭ ‬لتمويل‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬لدفع‭ ‬أجور‭ ‬الجنود‭ ‬وشراء‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬ومنعت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬عملتها‭ ‬الخاصة‭ ‬استخدام‭ ‬أوراق‭ ‬النقد‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭ ‬واتهمت‭ ‬الجيش‭ ‬بالقيام‭ ‬بـ«مؤامرة‭ ‬لتقسيم‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬خلود‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬كونفلوينس‭ ‬أدفايزري‭ ‬الاستشاري‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السودانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مجزأ‭ ‬‮«‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬المسيرة‭ ‬نحو‭ ‬الانقسام‮»‬‭. ‬ويسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬وشرقه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تهيمن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬والجنوب‭. ‬وتنقسم‭ ‬الخرطوم‭ ‬الكبرى‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المتحاربة‭.‬