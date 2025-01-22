غضب في تركيا بعد مقتل 76 شخصا في حريق في فندق بمنتجع للتزلج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كارتالكايا،‭ ‬تركيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كثرت‭ ‬الاتهامات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحصول‭ ‬إهمال‭ ‬بعدما‭ ‬قضى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬76‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬شهير‭ ‬للتزلج‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬كان‭ ‬مكتظا‭ ‬بأشخاص‭ ‬يمضون‭ ‬العطل‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬موسم‭ ‬التزلج،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عائلات‭. ‬وفيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬مصابا‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬بولو‭ ‬عاصمة‭ ‬المحافظة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬35‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬كارتالكايا،‭ ‬نددت‭ ‬الصحف‭ ‬وبينها‭ ‬تلك‭ ‬المؤيدة‭ ‬للحكومة،‭ ‬والمعارضة‭ ‬بإهمال‭ ‬أدى‭ ‬برأيها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬المرتفعة‭. ‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الرئيسي‭ ‬المعارض‭ ‬أوغور‭ ‬أوزيل‭ ‬أمام‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬تفحمت‭ ‬واجهته‭: ‬‮«‬لا‭ ‬عذر‭ ‬بتاتا‭ ‬لسقوط‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬2025‮»‬‭. ‬واستؤنفت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬محتملين‭ ‬فيما‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬حداد‭ ‬وطني‭. ‬وأتى‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬موسم‭ ‬لمنتجع‭ ‬التزلج‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬فوق‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وكان‭ ‬ممتلئا‭ ‬تقريبا‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬الشتاء‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أسبوعين‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬الجمعة‭. ‬وأُعلنت‭ ‬أولى‭ ‬الجنازات‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬لطبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬وزوجته‭ ‬وأولادهما‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الذي‭ ‬حدد‭ ‬الأربعاء‭ ‬يوم‭ ‬حداد‭ ‬وطني،‭ ‬إلى‭ ‬بولو‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬سبعة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬هم‭ ‬أقارب‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭. ‬وقال‭: ‬جودت‭ ‬كان‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مدرسة‭ ‬للتزلج‭ ‬في‭ ‬المنتجع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النيران‭ ‬منتشرة‭ ‬أينما‭ ‬كان‭ (...) ‬رأيت‭ ‬شخصا‭ ‬يقفز‭ ‬من‭ ‬الشرفة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬متأثر‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬بمقتل‭ ‬أطفال‭. ‬ويندد‭ ‬ناجون‭ ‬بغياب‭ ‬أنظمة‭ ‬الإنذار‭ ‬والأبواب‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬الفندق‭. ‬

وأوقف‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مدير‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬باشرته‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬وكلفت‭ ‬ستة‭ ‬مدعين‭ ‬عامين‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬وقدمت‭ ‬إدارة‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬غراند‭ ‬كارتال‮»‬‭ ‬تعازيها‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنها‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كما‭ ‬أكّدت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬لاستبيان‭ ‬أسباب‭ ‬الحادثة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬الفخم‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬كلفة‭ ‬الغرفة‭ ‬فيه‭ ‬مئات‭ ‬اليوروهات‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الواحدة‭ ‬ممتلئا،‭ ‬مع‭ ‬238‭ ‬نزيلا‭ ‬مسجلا‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬تفقدت‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬عامَي‭ ‬2021‭ ‬و2024‭. ‬لكن‭ ‬الوزارة‭ ‬والبلدية‭ ‬تتبادلان‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬مسؤولية‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬السلامة‭. ‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬حرييت‮»‬‭ ‬المؤيدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الحريق‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬مقتل‭ ‬النزلاء‭ ‬بل‭ ‬الإهمال‮»‬‭. ‬ونفى‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬نوري‭ ‬إرسوي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفندق‭ ‬يفتقد‭ ‬سلالم‭ ‬طوارئ،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬فيه‭ ‬مخرجَين‭ ‬للطوارئ‭. ‬ويقع‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬طابقا‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بإطلالة‭ ‬بانورامية‭ ‬على‭ ‬الجبال‭ ‬عند‭ ‬منحدر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬تدخل‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬سبب‭ ‬الحادثة‭ ‬بعد‭. ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬الصحف‭ ‬التركية‭ ‬اندلع‭ ‬الحريق‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬03‭:‬30‭ (‬الساعة‭ ‬00‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬المبنى،‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬الكسوة‭ ‬الخشبية‭ ‬الخارجية‭.‬