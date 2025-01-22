ترامب يأمر بإحالة موظفي مكاتب التنوع الاجتماعي الحكومية إلى إجازة مدفوعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة الموظفين الفدراليين في مكاتب التنوع الاجتماعي إلى إجازة مدفوعة بحلول مساء الأربعاء بينما وصف أسقف كنيسة في واشنطن بأنها «سيئة» بعدما طلبت منه التحلي «بالرحمة» في تعامله مع المهاجرين وأفراد مجتمع الميم. وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت أن العاملين في مكاتب التنوع الاجتماعي في الحكومة الأمريكية سيحالون إلى إجازة مدفوعة بحلول الساعة 17 , 00 الأربعاء مع تحرك الإدارة الجديدة منذ اليوم الأول لإلغاء برامج تهدف الى دعم الأقليات الجنسية.
وأثناء حملته الانتخابية، انتقد ترامب سياسات الحكومة الفدرالية وأوساط الشركات بشأن التنوع والمساواة والإدماج DEI ، قائلا إنها تميّز ضد البيض، لا سيما الرجال. وندد بأي اعتراف بالتنوع الاجتماعي إذ هاجم المتحولين جنسيا، لا سيما النساء في مجال الرياضة ورعاية الأطفال التي تؤكد النوع الاجتماعي. وقالت ليفت في بيان نشرته شبكة «إن بي سي نيوز»: إن «الرئيس ترامب عمل على وضع حد لبلاء DEI في حكومتنا الفدرالية وإعادة أمريكا إلى مجتمع يقوم على أساس الجدارة حيث يتم توظيف الناس بناء على مهاراتهم، لا لون بشرتهم».
وأضافت: «إنه انتصار آخر للأمريكيين من كافة الأعراق والأديان والمعتقدات. تم تقديم وعود والإيفاء بها». وتعهّد ترامب (78 عاما) وهو الشخص الأكبر سنا الذي يتم تنصيبه رئيسا بـ«عصر ذهبي جديد» للولايات المتحدة، موقعا مجموعة من الأوامر التنفيذية خلال ساعاته الـ24 الأولى في المنصب تتعلق بالهجرة والنوع الاجتماعي والمناخ تلغي الكثير من سياسات الديمقراطي جو بايدن. وأصدر عفوا عن أكثر من ألف من أنصاره، بينهم أشخاص شاركوا في أعمال الشغب التي استهدفت الكابيتول ومعارضيه في مستهل ولايته الرئاسية الثانية.
واجه الرئيس الجديد أيضا تحديات إذ تعرض لهجوم علني نادر من نوعه يوم الثلاثاء من أسقف أثناء القداس التقليدي خلال مراسم تنصيبه. وقالت ماريان إدغار بود أسقف كاتدرائية واشنطن الوطنية لترامب بينما جلس في الصف الأمامي إلى جانب زوجته ميلانيا: «أطلب منك أن تتحلى بالرحمة، السيد الرئيس على تلك المجتمعات التي يخشى الأطفال فيها من أن يتم اقتياد والديهم». وأضافت: «أطلب منك بأن ترحم الناس في بلدنا الذين يشعرون بالخوف الآن».
وصباح الأربعاء، ندد ترامب على منصته «تروث سوشال» ببود واصفا إياها بأنها «سيئة» ومطالبا باعتذار. وكتب ترامب «تلك المدعوة أسقفا التي تحدثت أثناء القداس الوطني صباح الثلاثاء كانت من اليسار الراديكالي المتشدد وكارهة لترامب» من دون أن يذكر اسم بود. وأضاف «أقحمت كنيستها بعالم السياسة بشكل يفتقر تماما إلى الامتنان. كانت نبرتها سيئة وغير مقنعة ولا ذكية». وبينما ندد بـ«المهاجرين غير النظاميين»، انتقد ترامب أيضا قداس بود «الممل جدا وغير الملهم». وتابع «لا تؤدي وظيفتها بشكل جيد! يتعين عليها وعلى كنيستها الاعتذار للشعب».
أصدر ترامب قرارات يوم الاثنين لتعليق إمكان وصول طالبي اللجوء إلى البلاد وطرد المهاجرين غير النظاميين. كذلك، أصدر مرسوما يؤكد أنه لن يتم الاعتراف إلا بنوعين اجتماعيين، ذكور وإناث. وأمر بإلغاء برامج الحكومة للتنوع الاجتماعي.
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