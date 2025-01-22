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ترامب يأمر بإحالة موظفي مكاتب التنوع الاجتماعي الحكومية إلى إجازة مدفوعة

1/22/2025 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بإحالة‭ ‬الموظفين‭ ‬الفدراليين‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬التنوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬بحلول‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بينما‭ ‬وصف‭ ‬أسقف‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سيئة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬التحلي‭ ‬‮«‬بالرحمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأفراد‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‭. ‬وأكدت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارولاين‭ ‬ليفت‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬التنوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيحالون‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬17 , 00‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬تحرك‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لإلغاء‭ ‬برامج‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬الأقليات‭ ‬الجنسية‭. ‬

وأثناء‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬وأوساط‭ ‬الشركات‭ ‬بشأن‭ ‬التنوع‭ ‬والمساواة‭ ‬والإدماج‭ ‬ DEI ،‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬تميّز‭ ‬ضد‭ ‬البيض،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الرجال‭. ‬وندد‭ ‬بأي‭ ‬اعتراف‭ ‬بالتنوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إذ‭ ‬هاجم‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬ورعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وقالت‭ ‬ليفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لبلاء‭ ‬ DEI ‭ ‬في‭ ‬حكومتنا‭ ‬الفدرالية‭ ‬وإعادة‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬توظيف‭ ‬الناس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬لا‭ ‬لون‭ ‬بشرتهم‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬انتصار‭ ‬آخر‭ ‬للأمريكيين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأعراق‭ ‬والأديان‭ ‬والمعتقدات‭. ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬وعود‭ ‬والإيفاء‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وتعهّد‭ ‬ترامب‭ (‬78‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬الشخص‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنصيبه‭ ‬رئيسا‭ ‬بـ«عصر‭ ‬ذهبي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬موقعا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬ساعاته‭ ‬الـ24‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬والنوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمناخ‭ ‬تلغي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬وأصدر‭ ‬عفوا‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬أنصاره،‭ ‬بينهم‭ ‬أشخاص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الكابيتول‭ ‬ومعارضيه‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬ولايته‭ ‬الرئاسية‭ ‬الثانية‭. ‬

واجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬أيضا‭ ‬تحديات‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬علني‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أسقف‭ ‬أثناء‭ ‬القداس‭ ‬التقليدي‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيبه‭. ‬وقالت‭ ‬ماريان‭ ‬إدغار‭ ‬بود‭ ‬أسقف‭ ‬كاتدرائية‭ ‬واشنطن‭ ‬الوطنية‭ ‬لترامب‭ ‬بينما‭ ‬جلس‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأمامي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زوجته‭ ‬ميلانيا‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬منك‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بالرحمة،‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬يخشى‭ ‬الأطفال‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اقتياد‭ ‬والديهم‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬منك‭ ‬بأن‭ ‬ترحم‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالخوف‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وصباح‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ندد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬ببود‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سيئة‮»‬‭ ‬ومطالبا‭ ‬باعتذار‭. ‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬المدعوة‭ ‬أسقفا‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬أثناء‭ ‬القداس‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬الراديكالي‭ ‬المتشدد‭ ‬وكارهة‭ ‬لترامب‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ ‬بود‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أقحمت‭ ‬كنيستها‭ ‬بعالم‭ ‬السياسة‭ ‬بشكل‭ ‬يفتقر‭ ‬تماما‭ ‬إلى‭ ‬الامتنان‭. ‬كانت‭ ‬نبرتها‭ ‬سيئة‭ ‬وغير‭ ‬مقنعة‭ ‬ولا‭ ‬ذكية‮»‬‭. ‬وبينما‭ ‬ندد‭ ‬بـ«المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‮»‬،‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬أيضا‭ ‬قداس‭ ‬بود‭ ‬‮«‬الممل‭ ‬جدا‭ ‬وغير‭ ‬الملهم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬وظيفتها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭! ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬كنيستها‭ ‬الاعتذار‭ ‬للشعب‮»‬‭. ‬

أصدر‭ ‬ترامب‭ ‬قرارات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لتعليق‭ ‬إمكان‭ ‬وصول‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬وطرد‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭. ‬كذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬مرسوما‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬إلا‭ ‬بنوعين‭ ‬اجتماعيين،‭ ‬ذكور‭ ‬وإناث‭. ‬وأمر‭ ‬بإلغاء‭ ‬برامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للتنوع‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

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