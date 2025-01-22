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وزير الدفاع السوري: نفاوض القوات الكردية لكننا جاهزون لاستخدام القوة إذا اضطررنا إلى ذلك

1/22/2025 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬حل‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جيش‭ ‬موحد،‭ ‬تفاوض‭ ‬القوات‭ ‬الكردية،‭ ‬لكنها‭ ‬مستعدة‭ ‬للجوء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القوة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬

وعقب‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حلها‭ ‬ودمجها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ (‬قسد‭) ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري،‭ ‬وهي‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بينهم‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬باب‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬قسد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬قائم‭ ‬وإذا‭ ‬اضطررنا‭ ‬للقوة‭ ‬سنكون‭ ‬جاهزين‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرؤية‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬قسد‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

والتقى‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬إيجابية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬تمهيديا‭ ‬لوضع‭ ‬أساس‭ ‬للحوار‭ ‬المستقبلي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬للوصول‭ ‬لتفاهمات‭ ‬مستقبلية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الجديد‭. ‬

وأكد‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬قسد‭ ‬كجسم‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنتقل‭ ‬كل‭ ‬الفصائل‭ ‬للحالة‭ ‬المؤسساتية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭. ‬

وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هي‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬الأكراد‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مواجهات‭. ‬

وكان‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مشاريع‭ ‬انقسام‮»‬‭ ‬تهدد‭ ‬وحدة‭ ‬البلاد‭.‬

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