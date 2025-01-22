دورتموند يتخلى عن شاهين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (أ ف ب): قرر بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن خدمات مدربه التركي نوري شاهين غداة الخسارة على أرض بولونيا الإيطالي (2-1) في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أعلن أمس الأربعاء.
وقال النادي الألماني في بيان «سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري. قرر بي أف بي (دورتموند) التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة 1-2 في دوري أبطال أوروبا على ملعب بولونيا مساء الثلاثاء»، مضيفا «سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن».
والخسارة أمام بولونيا كانت الثالثة لدورتموند في المجموعة الموحدة من أصل ست مباريات، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر ما احتمال التراجع والابتعاد أكثر عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي استنادا إلى مباريات مساء الأربعاء.
والوضع أسوأ بكثير في الدوري الألماني، إذ يقبع الفريق في المركز العاشر بعد سبعة انتصارات في 18 مباراة، متخلفا بفارق 20 نقطة عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن من بين الخلفاء المحتملين مدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الهولندي إريك تن هاغ الذي شوهد مؤخرا وهو يتابع مباريات دورتموند من المدرجات، أو مدرب بنفيكا البرتغالي وباير ليفركوزن السابق رودجر شميدت.
وقال شاهين بخيبة أمل إنه «لسوء الحظ لم أتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات الرياضية لدورتموند في هذه المرحلة من الزمن»، مضيفا «أتمنى لهذا النادي المميز كل التوفيق». وبعد خسارة الثلاثاء، قال شاهين للصحفيين «إذا كنت أنا المشكلة، أو إذا كان تغيير المدرب يحل المشكلات، فهذه ليست مشكلة على الإطلاق».
MENAFN22012025000055011008ID1109119791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.