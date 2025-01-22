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دورتموند يتخلى عن شاهين

1/22/2025 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬مدربه‭ ‬التركي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬غداة‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سينفصل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬ونوري‭ ‬شاهين‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‭. ‬قرر‭ ‬بي‭ ‬أف‭ ‬بي‭ (‬دورتموند‭) ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المخيبة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بولونيا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سيقدم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ضد‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‮»‬‭.‬

والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬كانت‭ ‬الثالثة‭ ‬لدورتموند‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬احتمال‭ ‬التراجع‭ ‬والابتعاد‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مباريات‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

والوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬إذ‭ ‬يقبع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة،‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ألمانية‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخلفاء‭ ‬المحتملين‭ ‬مدرب‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬شوهد‭ ‬مؤخرا‭ ‬وهو‭ ‬يتابع‭ ‬مباريات‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬أو‭ ‬مدرب‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬السابق‭ ‬رودجر‭ ‬شميدت‭.‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الطموحات‭ ‬الرياضية‭ ‬لدورتموند‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لهذا‭ ‬النادي‭ ‬المميز‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬شاهين‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أنا‭ ‬المشكلة،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تغيير‭ ‬المدرب‭ ‬يحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬فهذه‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

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