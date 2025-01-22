الجزيرة وعجمان وبني ياس الأنشط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أبوظبي – (وام): مع بدء انطلاقة فترة القيد الشتوي لدوري أدنوك للمحترفين، رفعت أندية المسابقة من وتيرة دعم الصفوف وإعادة ترتيب الأوراق استعدادا للدور الثاني من المسابقة الذي يبدأ بالجولة 14 اعتبارا من 30 من يناير الجاري.
وأعلنت عدد من أندية المسابقة تعاقداتها دعما لصفوفها خلال فترة القيد المستمرة حتى 11 فبراير المقبل، من أبرزها حتى الآن أندية الجزيرة وعجمان وبني ياس.
وكشف فريق الجزيرة عن تعاقده مع المدافع المغربي الأولمبي الياس الكريمي، بعقد يمتد حتى عام 2029، وسيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين، كما أعلن النادي تجديد عقد مدافعه الشاب حمدان العامري 4 مواسم قادمة.
من جانبه أعلن فريق عجمان عن عودة محترفه السابق البحريني علي مدن لينضم إلى صفوف الفريق من جديد، فيما أعلن ضم الظهير الأيسر عبدالله البلوشي قادما من نادي النصر حتى نهاية الموسم.
أما فريق بني ياس فقد أعلن تجديد عقد كابتن الفريق فواز عوانة موسما إضافيا حتى نهاية موسم 2026، فيما جدد أيضا عقد لاعبه خميس صالح الحمادي مدة موسمين إضافيين حتى نهاية موسم 2027-2028.
وفي إطار ترتيب الأوراق أيضا أعلن بني ياس خلال الفترة الماضية التعاقد مع مدربه السابق دانييل ايسايلا لقيادة الفريق بدلا من المدرب جواو بيدرو سوزا، فيما أعلن فريق البطائح التعاقد مع الإيراني فرهاد مجيدي مدربا للفريق.
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