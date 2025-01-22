الجزيرة وعجمان وبني ياس الأنشط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬انطلاقة‭ ‬فترة‭ ‬القيد‭ ‬الشتوي‭ ‬لدوري‭ ‬أدنوك‭ ‬للمحترفين،‭ ‬رفعت‭ ‬أندية‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬دعم‭ ‬الصفوف‭ ‬وإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الأوراق‭ ‬استعدادا‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬بالجولة‭ ‬14‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وأعلنت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬المسابقة‭ ‬تعاقداتها‭ ‬دعما‭ ‬لصفوفها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬القيد‭ ‬المستمرة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أندية‭ ‬الجزيرة‭ ‬وعجمان‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭.‬

وكشف‭ ‬فريق‭ ‬الجزيرة‭ ‬عن‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬المغربي‭ ‬الأولمبي‭ ‬الياس‭ ‬الكريمي،‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2029،‭ ‬وسيتم‭ ‬قيده‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المقيمين،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬مدافعه‭ ‬الشاب‭ ‬حمدان‭ ‬العامري‭ ‬4‭ ‬مواسم‭ ‬قادمة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬عجمان‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬محترفه‭ ‬السابق‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬ضم‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬البلوشي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬فواز‭ ‬عوانة‭ ‬موسما‭ ‬إضافيا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2026،‭ ‬فيما‭ ‬جدد‭ ‬أيضا‭ ‬عقد‭ ‬لاعبه‭ ‬خميس‭ ‬صالح‭ ‬الحمادي‭ ‬مدة‭ ‬موسمين‭ ‬إضافيين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2027‭-‬2028‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ترتيب‭ ‬الأوراق‭ ‬أيضا‭ ‬أعلن‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬دانييل‭ ‬ايسايلا‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬سوزا،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬البطائح‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإيراني‭ ‬فرهاد‭ ‬مجيدي‭ ‬مدربا‭ ‬للفريق‭.‬