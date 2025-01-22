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يونايتد مطــالب بــرد فـــعل

1/22/2025 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬وصفه‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬بالفريق‭ ‬‮«‬الأسوأ‮»‬‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي،‭ ‬سيكون‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مطالبا‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬رينجرز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويدخل‭ ‬يونايتد‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬سقوط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬أثارت‭ ‬سخط‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬أموريم‭ ‬الذي‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬يتلقون‭ ‬الهزيمة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬‮«‬برميرليغ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

ويقبع‭ ‬فريق‭ ‬أموريم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬فإنه‭ ‬بعيد‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تجنب‭ ‬الانجراف‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أدائه‭ ‬المخيب‭.‬

وتلقى‭ ‬يونايتد‭ ‬الهزيمة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬1893‭-‬1894‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1989‭-‬1990‭ ‬حيث‭ ‬أنهاه‭ ‬بـ16‭ ‬هزيمة‭.‬

ودفعت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬أموريم‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوره‭ ‬وهو‭ ‬أنه‭ ‬يدرب‭ ‬أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭.‬

وقال‭ ‬أموريم‭: ‬‮«‬تخيلوا‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬لمشجع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬تخيلوا‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬لي‭. ‬لقد‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬يخسر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭. ‬أنا‭ ‬أعلم‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬نكون‭ ‬أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬أعلم‭ ‬أنكم‭ ‬تريدون‭ ‬عناوين‭ ‬رئيسية،‭ ‬لكني‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬لأننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بذلك‭ ‬ونغيره‭. ‬إليكم‭ ‬عناوينكم‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

لمواصلة‭ ‬النجاح‭ ‬قاريا‭ ‬

ويخوض‭ ‬يونايتد‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬ضامن‭ ‬على‭ ‬أقله‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬لدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغه‭ ‬مباشرة‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬رينجرز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭.‬

ويتصدر‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ16‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني،‭ ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬بانتظاره‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬جار‭ ‬الأخير‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬ملاحقه‭ ‬الباسكي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬بشكتاش‭ ‬التركي‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬فرصة‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬مؤقتا‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬أموريم،‭ ‬سيكون‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لممثل‭ ‬إنجلترا‭ ‬الآخر‭ ‬توتنهام‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬حين‭ ‬يتواجه‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التسع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

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