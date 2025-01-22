سينر إلى نصف النهائي بسهولة بالغة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على الأسترالي أليكس دي مينور الثامن 6-3 و6-2 و6-1 أمس الاربعاء.
وضرب سيتر موعدا مع الأمريكي بن شيلتون الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و7-5 و4-6 و7-6 (7-4) في وقت سابق اليوم، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع والألماني ألكسندر زفيريف الثاني اللذين حجزا بطاقتيهما الثلاثاء بفوزهما على الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث والأمريكي تومي بول الثاني عشر على التوالي.
ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية الى 19 فوزا وتعود آخر هزيمة له في نهائي دورة بكين مطلع أكتوبر الماضي عندما خسر أمام ألكاراس.
وأكد سينر تفوقه على دي مينور لأنه حقق عليه فوزه العاشر في 10 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.
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