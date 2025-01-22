سينر إلى نصف النهائي بسهولة بالغة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الثامن‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

وضرب‭ ‬سيتر‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬تجمع‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬السابع‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬اللذين‭ ‬حجزا‭ ‬بطاقتيهما‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬والأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ورفع‭ ‬سينر‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬الى‭ ‬19‭ ‬فوزا‭ ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ألكاراس‭.‬

وأكد‭ ‬سينر‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬لأنه‭ ‬حقق‭ ‬عليه‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬