شيلتون لنصف النهائي للمرة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): بلغ الأمريكي بن شيلتون الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و7-5 و4-6 و7-6 (7-4) أمس الاربعاء.
ويلتقي شيلتون المصنف 21 والذي بلغ للمرة الثانية نصف نهائي في إحدى البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز عام 2023، في الدور المقبل الإيطالي الآخر يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب أو الأسترالي أليكس دي مينور.
وكانت المباراة ثأرية لشيلتون الذي خسر أمام سونيغو في الدور الأول من بطولة رولان غاروس عام 2023. أما المباراة الأولى التي جمعت بين اللاعبين، فكانت في دورة سينسيناتي الأمريكية وانتهت بفوز شيلتون عام 2022 على الملاعب الصلبة. ولم يكن تأهل شيلتون سهلا لأنه احتاج إلى قرابة اربع ساعات لكي يحسم النتيجة في صالحه في مباراة متكافئة المستوى. وقال شيلتون بعد فوزه «أريد تهنئة سونيغو لأننا قدمنا مستوى عاليا من كرة المضرب».
وتابع «أنا سعيد للغاية لبلوغ نصف النهائي هنا للمرة الأولى وقد تنفست الصعداء».
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