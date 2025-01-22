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شيلتون لنصف النهائي للمرة الأولى

1/22/2025 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

ويلتقي‭ ‬شيلتون‭ ‬المصنف‭ ‬21‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬بعد‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآخر‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬أو‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬ثأرية‭ ‬لشيلتون‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سونيغو‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬أما‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فكانت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأمريكية‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬شيلتون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الصلبة‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬تأهل‭ ‬شيلتون‭ ‬سهلا‭ ‬لأنه‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬اربع‭ ‬ساعات‭ ‬لكي‭ ‬يحسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬المستوى‭. ‬وقال‭ ‬شيلتون‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬تهنئة‭ ‬سونيغو‭ ‬لأننا‭ ‬قدمنا‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬هنا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وقد‭ ‬تنفست‭ ‬الصعداء‮»‬‭.‬

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