Thursday, 23 January 2025 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شفيونتيك تحجز موعدا مع كيز

1/22/2025 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬فوز‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الثامنة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

واحتاجت‭ ‬البولندية‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المتوجة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬بينها‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و29‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬تحجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬محققة‭ ‬انتصارها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬نافارو‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مواجهتين‭.‬

وتتواجه‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأميركية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بعد‭ ‬تخطيها‭ ‬عقبة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إيلينا‭ ‬سفيتولينا‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و53‭ ‬دقيقة‭.‬

وعلقت‭ ‬البولندية‭ ‬على‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬وصيفة‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬لعام‭ ‬2017،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬ماديسون‭ ‬لاعبة‭ ‬رائعة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالخبرة،‭ ‬بالتالي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‮»‬‭ ‬كيف‭ ‬ستنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬السادسة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين‭.‬

وتتمتع‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بأفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ابنة‭ ‬الـ29‭ ‬عاما،‭ ‬إذ‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة،‭ ‬آخرها‭ ‬اثنان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬مدريد‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬روما‭ ‬وبمجموعتين‭.‬

وتهدف‭ ‬ابنة‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيتحقق‭ ‬إذ‭ ‬سقطت‭ ‬الأخيرة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬وصلت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬وسابالينكا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬سيكون‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭.‬

MENAFN22012025000055011008ID1109119784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث