شفيونتيك تحجز موعدا مع كيز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬فوز‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الثامنة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

واحتاجت‭ ‬البولندية‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المتوجة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬بينها‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و29‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬تحجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬محققة‭ ‬انتصارها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬نافارو‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مواجهتين‭.‬

وتتواجه‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأميركية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بعد‭ ‬تخطيها‭ ‬عقبة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إيلينا‭ ‬سفيتولينا‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و53‭ ‬دقيقة‭.‬

وعلقت‭ ‬البولندية‭ ‬على‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬وصيفة‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬لعام‭ ‬2017،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬ماديسون‭ ‬لاعبة‭ ‬رائعة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالخبرة،‭ ‬بالتالي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‮»‬‭ ‬كيف‭ ‬ستنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬السادسة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين‭.‬

وتتمتع‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بأفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ابنة‭ ‬الـ29‭ ‬عاما،‭ ‬إذ‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة،‭ ‬آخرها‭ ‬اثنان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬مدريد‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬روما‭ ‬وبمجموعتين‭.‬

وتهدف‭ ‬ابنة‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيتحقق‭ ‬إذ‭ ‬سقطت‭ ‬الأخيرة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬وصلت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬وسابالينكا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬سيكون‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭.‬