شفيونتيك تحجز موعدا مع كيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، فوز سهلا على الأمريكية إيما نافارو الثامنة 6-1 و6-2 في أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب أمس الاربعاء.
واحتاجت البولندية شفيونتيك المتوجة بخمسة ألقاب كبرى في مسيرتها، بينها أربعة في رولان غاروس، إلى ساعة و29 دقيقة كي تحجز بطاقتها محققة انتصارها الثاني على نافارو من أصل مواجهتين.
وتتواجه شفيونتيك في نصف النهائي مع الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة التي بلغت هذا الدور للمرة الثالثة في ملبورن بعد تخطيها عقبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3-6 و6-3 و6-4 في ساعة و53 دقيقة.
وعلقت البولندية على مواجهتها مع وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز لعام 2017، قائلة «ماديسون لاعبة رائعة تتمتع بالخبرة، بالتالي لا أحد يعلم» كيف ستنتهي المواجهة السادسة بين اللاعبتين.
وتتمتع شفيونتيك بأفضلية واضحة على ابنة الـ29 عاما، إذ تغلبت عليها أربع مرات في المواجهات الخمس السابقة، آخرها اثنان العام الماضي في نصف نهائي دورة مدريد وربع نهائي دورة روما وبمجموعتين.
وتهدف ابنة الـ23 عاما إلى استعادة صدارة تصنيف رابطة المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا، وهذا الأمر سيتحقق إذ سقطت الأخيرة الخميس في نصف النهائي أمام الإسبانية باولا بادوسا، وذلك لأنها حاملة اللقب.
وفي حال وصلت شفيونتيك وسابالينكا إلى المباراة النهائية، سيكون المركز الأول من نصيب الفائزة باللقب.
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