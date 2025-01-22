Thursday, 23 January 2025 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق موسم مليء بالتحدي في مونتي كارلو

1/22/2025 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬المشاركة‭ ‬ببرنامج‭ ‬كامل‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الجولات،‭ ‬يعد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاحه‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مليئا‭ ‬بالتحدي‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬اختبارات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الروزنامة‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬السعودية‭ ‬وجزر‭ ‬الكناري‭ ‬والباراغواي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

قرر‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬البطلين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬السابقين‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وسيباستيان‭ ‬أوجييه،‭ ‬الفائزين‭ ‬باللقب‭ ‬9‭ ‬و8‭ ‬مرات‭ ‬تواليا،‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بخوض‭ ‬الموسم‭ ‬ببرنامج‭ ‬جزئي‭.‬

خلال‭ ‬الرالي‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬سيشارك‭ ‬أوجييه‭ ‬الذي‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬غاب‭ ‬القريبة،‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬ويسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بفوزه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬سي‭ ‬والعاشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وقال‭ ‬ابن‭ ‬الـ41‭ ‬عاما‭ ‬لصحيفة‭ ‬أوتو‭ ‬إبدو‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬المشاركات‭ ‬الكثيرة،‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬الرالي‭ ‬صعبا‭ ‬دائما‭. ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬باحترام‭ ‬للتحدي،‭ ‬وبطريقة‭ ‬ما‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الخوف،‭ ‬لأنك‭ ‬تعلم‭ ‬أنك‭ ‬ستواجه‭ ‬ظروفا‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمحاولة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬راليات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ستمر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬سياسة‭ ‬استقطاب‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬نيل‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2034،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استضافتها‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬ورالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬وتعاقد‭ ‬أنديتها‭ ‬الكروية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬خرجت‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبولندا‭ ‬من‭ ‬الروزنامة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬جولة،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بجولة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

MENAFN22012025000055011008ID1109119782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث