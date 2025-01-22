انطلاق موسم مليء بالتحدي في مونتي كارلو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬المشاركة‭ ‬ببرنامج‭ ‬كامل‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الجولات،‭ ‬يعد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاحه‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مليئا‭ ‬بالتحدي‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬اختبارات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الروزنامة‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬السعودية‭ ‬وجزر‭ ‬الكناري‭ ‬والباراغواي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

قرر‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬البطلين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬السابقين‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وسيباستيان‭ ‬أوجييه،‭ ‬الفائزين‭ ‬باللقب‭ ‬9‭ ‬و8‭ ‬مرات‭ ‬تواليا،‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بخوض‭ ‬الموسم‭ ‬ببرنامج‭ ‬جزئي‭.‬

خلال‭ ‬الرالي‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬سيشارك‭ ‬أوجييه‭ ‬الذي‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬غاب‭ ‬القريبة،‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬ويسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بفوزه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬سي‭ ‬والعاشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وقال‭ ‬ابن‭ ‬الـ41‭ ‬عاما‭ ‬لصحيفة‭ ‬أوتو‭ ‬إبدو‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬المشاركات‭ ‬الكثيرة،‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬الرالي‭ ‬صعبا‭ ‬دائما‭. ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬باحترام‭ ‬للتحدي،‭ ‬وبطريقة‭ ‬ما‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الخوف،‭ ‬لأنك‭ ‬تعلم‭ ‬أنك‭ ‬ستواجه‭ ‬ظروفا‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمحاولة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬راليات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ستمر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬سياسة‭ ‬استقطاب‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬نيل‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2034،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استضافتها‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬ورالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬وتعاقد‭ ‬أنديتها‭ ‬الكروية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬خرجت‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبولندا‭ ‬من‭ ‬الروزنامة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬جولة،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بجولة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬