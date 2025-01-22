مباراتان دافئتان في ختام الجولة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭) ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬ينتظر‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬دافئتين،‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬والمعامير‭ ‬نقطتان‭ ‬لكليهما‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬تعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬البسيتين‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

سيعطي‭ ‬التساوي‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬إثارة،‭ ‬ومدربا‭ ‬الفريقين‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ (‬المعامير‭) ‬والكابتن‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭(‬الشباب‭) ‬كلاهما‭ ‬قارئ‭ ‬جيد‭ ‬لما‭ ‬يدور‭ ‬أمام‭ ‬أعينهما،‭ ‬والخسارة‭ ‬ستوقف‭ ‬انطلاقة‭ ‬الخاسر،‭ ‬وهذا‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬سيمثل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬سيختبر‭ ‬البسيتين‭ ‬خبرته‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وفاعليته‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬بينما‭ ‬التضامن‭ ‬غير‭ ‬مستعد‭ ‬لتلقي‭ ‬خسارة‭ ‬ثانية‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تسعفه‭ ‬الأمور‭ ‬للخروج‭ ‬منه‭.‬