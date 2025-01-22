مباراتان دافئتان في ختام الجولة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد) للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان ينتظر لهما أن تكونا دافئتين، تجمع الأولى فريقي الشباب والمعامير نقطتان لكليهما في الساعة 6.00 مساء، تعقبها مباشرة مباراة فريقي البسيتين 3 نقاط مع التضامن نقطة واحدة، وتقام المباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
سيعطي التساوي في النقاط في المباراة الأولى إثارة، ومدربا الفريقين الكابتن محمد جلال (المعامير) والكابتن محمود الخباز(الشباب) كلاهما قارئ جيد لما يدور أمام أعينهما، والخسارة ستوقف انطلاقة الخاسر، وهذا جانب آخر سيمثل عامل ضغط على الطرفين.
وفي المباراة الثانية، سيختبر البسيتين خبرته من جهة وفاعليته الهجومية من جهة أخرى، بينما التضامن غير مستعد لتلقي خسارة ثانية تدخله في نفق ربما لا تسعفه الأمور للخروج منه.
MENAFN22012025000055011008ID1109119780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.