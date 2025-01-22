انطلاق الجولة الثامنة لدوري زين السلاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024-2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ضمن‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والنجمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭.‬

ويدخل‭ ‬الحالة‭ ‬اللقاء‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬وسيسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بامتلاكه‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬ويعول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬أمثال‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬وأحمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭.‬

فيما‭ ‬يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬منتشيًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ويسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية،‭ ‬والتقدم‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬فوزه‭ ‬سيتخطى‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة،‭ ‬وسيصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ويعول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬محترفيه‭ ‬تايلر‭ ‬ولاوري‭ ‬وجوناثان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتألق‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬ويأتي‭ ‬المحرق‭ ‬ثانيًا‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الحالة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬النجمة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬الاتحاد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وتقام‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬