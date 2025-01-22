Thursday, 23 January 2025 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق الجولة الثامنة لدوري زين السلاوي

1/22/2025 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024-2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ضمن‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والنجمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭.‬

ويدخل‭ ‬الحالة‭ ‬اللقاء‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬وسيسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بامتلاكه‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬ويعول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬أمثال‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬وأحمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭.‬

فيما‭ ‬يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬منتشيًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ويسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية،‭ ‬والتقدم‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬فوزه‭ ‬سيتخطى‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة،‭ ‬وسيصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ويعول‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬محترفيه‭ ‬تايلر‭ ‬ولاوري‭ ‬وجوناثان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتألق‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬ويأتي‭ ‬المحرق‭ ‬ثانيًا‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الحالة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬النجمة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬الاتحاد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وتقام‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

MENAFN22012025000055011008ID1109119779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث