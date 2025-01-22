انطلاق الجولة الثامنة لدوري زين السلاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق اليوم الجولة الثامنة لدوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بإقامة مواجهة قوية ضمن الدرجة الأولى تجمع بين الحالة والنجمة عند الساعة الثامنة مساء.
ويدخل الحالة اللقاء لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام المنامة، وسيسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للمحافظة على ترتيبه في المركز الثالث بامتلاكه ثماني نقاط، ويعول الفريق على العديد من نجومه أمثال أليكس يونج وأحمد بن دينة وحسين سلمان.
فيما يدخل النجمة منتشيًا بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، والتقدم أكثر في سلم الترتيب، وفي حالة فوزه سيتخطى منافسه الحالة، وسيصعد للمركز الثالث، ويعول الفريق على محترفيه تايلر ولاوري وجوناثان، بالإضافة إلى المتألق محمد حسين كمبس.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل بداية الجولة الثامنة إلى تصدر المنامة برصيد (12 نقطة) من دون هزيمة، ويأتي المحرق ثانيًا برصيد (12 نقطة)، ثم الحالة (8 نقاط)، النجمة (8 نقاط)، الأهلي (7 نقاط)، وأخيرًا الاتحاد (7 نقاط).
وتقام المواجهة على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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