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الاحتلال يجبر مرضى ومسنين بجنين على النزوح قسرا

1/22/2025 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اضطر سكان من مخيم جنين، للنزوح قسرا بسبب العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال لليوم الثاني شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وعقب نزوحهم من المخيم، أفاد سكان بأن الجيش الإسرائيلي عزل المخيم عن محيطه، وأجبر المئات على النزوح قسرا سيرا على الأقدام، رغم وجود مرضى وكبار سن بينهم.

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