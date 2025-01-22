ولي العهد يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية.



كما بحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأردني في سويسرا نواف التل، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.