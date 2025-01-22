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اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

1/22/2025 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية لمنزل في بلدة برقين غرب جنين.
وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية تطلق النار بكثافة تجاه منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في برقين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل.

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