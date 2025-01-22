اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية لمنزل في بلدة برقين غرب جنين.
وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية تطلق النار بكثافة تجاه منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في برقين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل.
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