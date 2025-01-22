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عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

1/22/2025 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، بفروعها المنتشرة في جميع محافظات ومدن وقرى المملكة.


ووفق منشور للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية عبر منصة“فيسبوك”، مساء اليوم الأربعاء، تستمر العروض التي توفر جميع احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني الحالي، أو حتى نفاذ الكمية.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى زيارة أسواقها خلال جميع أيام الأسبوع، ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” لمعرفة العروض والتخفيضات.

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