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تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن الأربعاء

1/22/2025 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا وفق النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.
وارتفعت اسعار الذهب في الأردن اليوم ليصل غرام الذهب 21 الأكثر طلبا الى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 53.6 دينارًا للشراء منهم، وفقًا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارًا للشراء منهم، و63.6 دينارًا للبيع للمواطنين و61.2 دينارًا للشراء منهم.

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