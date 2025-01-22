مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس
التاريخ
1/22/2025 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم مستوطنون، مساء الأربعاء مركبات الفلسطينيين شمال قرية مادما جنوب مدينة نابلس.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة أعلى الجسر شمال قرية مادما، وأغلقت الشارع الالتفافي هناك، وهاجمت مركبات الفلسطينيين، ولم يبلغ عن إصابات.
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