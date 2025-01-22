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مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

1/22/2025 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، مساء الأربعاء مركبات الفلسطينيين شمال قرية مادما جنوب مدينة نابلس.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة أعلى الجسر شمال قرية مادما، وأغلقت الشارع الالتفافي هناك، وهاجمت مركبات الفلسطينيين، ولم يبلغ عن إصابات.

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