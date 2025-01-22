الأردن يحذر من تفجر الأوضاع بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، لقاءات مع نظرائه وزراء خارجية دول أجنبية وعربية ومسؤولين أمميين، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وأجرى الصفدي مباحثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا، ووزير الخارجية في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، ووزير خارجية الاتحاد السويسري إيغنازيو كاسيس، ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين.

وبحث الصفدي مع الوزراء والمسؤولين سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية مع الأردن، وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية.



وأكد الصفدي خلال المباحثات ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود والتعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، مشددا على أهمية إيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



كما شدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها المستمرة على الأراضي الفلسطينية.



وأكد الصفدي أهمية دعم لبنان ومؤسساتها وقيادتها الجديدة لتستعيد الجمهورية اللبنانية الشقيقة أمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وأن توقف إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.