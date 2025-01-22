ترامب مهددا روسيا: إن لم توقفوا الحرب في أوكرانيا فاستعدوا للعقوبات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مجددا اليوم الأربعاء روسيا بفرض عقوبات مشددة عليها إذا لم توقف الحرب في أوكرنيا وتبرم صفقة
تضع حدا للحرب التي استمرت نحو ثلاث سنوات.
وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "لا أسعى إلى إيذاء روسيا. كانت علاقتي بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين
جيدة للغاية دوما" مضيفا "أوقفا هذه الحرب السخيفة فورا".
وتابع مهددا "اذا لم نبرم صفقة قريبا فلن يكون أمامي خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على كل شيء تصدره روسيا للولايات المتحدة والعديد من البلدان الشريكة الاخرى".
وتوعد بالقول "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. والطريقة السهلة هي الأفضل دائما. لقد حان الوقت لابرام صفقة ولا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".
وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي امس من البيت الابيض ان روسيا "ستكون في ورطة كبيرة" إن لم تتوصل لاتفاق لانهاء النزاع.
واضاف ان الرئيس الروسي "لا يمكن أن يكون سعيدا فهو لا يبلي بلاء حسنا" بالإشارة إلى عدم تمكنه من حسم المعارك مع أوكرانيا لصالح روسيا.
ولطالما عبر ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة وبعد فوزه في الانتخابات عن قناعته بوجوب إنهاء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية)
أ م م /
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