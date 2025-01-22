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ترامب مهددا روسيا: إن لم توقفوا الحرب في أوكرانيا فاستعدوا للعقوبات

1/22/2025 2:48:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء روسيا بفرض عقوبات مشددة عليها إذا لم توقف الحرب في أوكرنيا وتبرم صفقة تضع حدا للحرب التي استمرت نحو ثلاث سنوات.
وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "لا أسعى إلى إيذاء روسيا. كانت علاقتي بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جيدة للغاية دوما" مضيفا "أوقفا هذه الحرب السخيفة فورا".
وتابع مهددا "اذا لم نبرم صفقة قريبا فلن يكون أمامي خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على كل شيء تصدره روسيا للولايات المتحدة والعديد من البلدان الشريكة الاخرى".
وتوعد بالقول "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. والطريقة السهلة هي الأفضل دائما. لقد حان الوقت لابرام صفقة ولا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".
وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي امس من البيت الابيض ان روسيا "ستكون في ورطة كبيرة" إن لم تتوصل لاتفاق لانهاء النزاع.
واضاف ان الرئيس الروسي "لا يمكن أن يكون سعيدا فهو لا يبلي بلاء حسنا" بالإشارة إلى عدم تمكنه من حسم المعارك مع أوكرانيا لصالح روسيا.
ولطالما عبر ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة وبعد فوزه في الانتخابات عن قناعته بوجوب إنهاء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية)

أ م م /


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