نائب رئيس الأركان الكويتي يشيد بعمق العلاقات (الكويتية - الإماراتية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 1 (كونا) -- أشاد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمرتكزة على أسس تاريخية راسخة مؤكدا استمرار التعاون العسكري نحو التطوير.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بمناسبة استقبال نائب رئيس الأركان في قاعدة سالم الصباح الجوية نظيره في دولة الإمارات اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وبحسب البيان فقد أقيمت للضيف مراسم استقبال عسكرية تبعها لقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين واستعراض الجوانب ذات الاهتمام المشترك.
ووفق البيان فقد رعى نائب رئيس الأركان ونظيره الإماراتي فعالية اختتام تمرين درع الوطن في ميدان الأديرع والذي نفذته القوة البرية بمشاركة وحدات من مختلف القطاعات العسكرية وبمشاركة العنصر النسائي والتي تعبر الأولى في التمارين العملياتية في الجيش الكويتي.
ويهدف التمرين وفقا للبيان إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية بما يسهم في صقل مهارات منتسبي الوحدات المشاركة وزيادة كفاءتهم.
شهدت الفعاليات حضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين. (النهاية)
ع ح ك / م ص ع
MENAFN22012025000071011013ID1109119139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.