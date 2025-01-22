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نائب رئيس الأركان الكويتي يشيد بعمق العلاقات (الكويتية - الإماراتية)

1/22/2025 2:48:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- أشاد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمرتكزة على أسس تاريخية راسخة مؤكدا استمرار التعاون العسكري نحو التطوير.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بمناسبة استقبال نائب رئيس الأركان في قاعدة سالم الصباح الجوية نظيره في دولة الإمارات اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وبحسب البيان فقد أقيمت للضيف مراسم استقبال عسكرية تبعها لقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين واستعراض الجوانب ذات الاهتمام المشترك.
ووفق البيان فقد رعى نائب رئيس الأركان ونظيره الإماراتي فعالية اختتام تمرين درع الوطن في ميدان الأديرع والذي نفذته القوة البرية بمشاركة وحدات من مختلف القطاعات العسكرية وبمشاركة العنصر النسائي والتي تعبر الأولى في التمارين العملياتية في الجيش الكويتي.
ويهدف التمرين وفقا للبيان إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية بما يسهم في صقل مهارات منتسبي الوحدات المشاركة وزيادة كفاءتهم.
شهدت الفعاليات حضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين. (النهاية)

ع ح ك / م ص ع


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