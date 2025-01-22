(النجاة الخيرية) الكويتية تفتتح قرية سكنية بمرافقها الخدمية جنوبي اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 22 - 1 (كونا) -- افتتحت جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية اليوم الأربعاء قرية (الخيرين 9) السكنية التي تضم 30 وحدة سكنية مجهزة مع المرافق الخدمية التعليمية والصحية والخدمية بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في عامها العاشر على التوالي.
وأوضحت مؤسسة (ينابيع الخير) المنفذة للمشروع في بيان صحفي أن قرية (الخيرين 9) تضم 30 وحدة سكنية مؤثثة ومزودة بمنظومات شمسية مع تزويد الأسر المستفيدة بمصدر لتحسين سبل العيش.
وبين أن المشروع يشمل أيضا بناء مدرسة من ثلاثة فصول دراسية شاملة كفالة المعلمين لعام دراسي كامل وتوفير الحقيبة المدرسية والزي والكتب الدراسية للطلاب.
وأشار إلى أن المشروع شمل بناء مسجد مع مرافقه من دورات مياه ووحدة صحية مجهزة بكامل المستلزمات الطبية اللازمة ومشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية لتلبية احتياجات سكان القرية.
ومن جانبه أشاد نائب محافظ (أبين) اليمنية مهدي الحامد في تصريح صحفي بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع نوعية تلبي احتياجات السكان وتحسن من مستوى معيشتهم.
من جهته أعرب رئيس مؤسسة (ينابيع الخير) توفيق البعبعي عن امتنانه لدولة الكويت قيادة وشعبا على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات ومنها هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية المجتمعات المحلية.
يذكر أن افتتاح قرية (الخيرين 9) يأتي ضمن سلسلة من خمس قرى سكنية سيتم افتتاحها قريبا في إطار جهود (جمعية النجاة) الكويتية بدعم التنمية المتكاملة في مختلف المجالات وفي عدة محافظات يمنية. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN22012025000071011013ID1109119137
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