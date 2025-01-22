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وزير الخارجية الأمريكي: تعزيز المصلحة الوطنية يتطلب استبدال بعض أولويات سياسة واشنطن الخارجية

1/22/2025 2:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو اليوم الأربعاء أن تعزيز المصلحة الوطنية الأساسية للولايات المتحدة يتطلب استبدال بعض أولويات سياستها الخارجية.
وقال روبيو في بيان إنه بموجب مبدأ وضع الولايات المتحدة كأولوية عليا للإدارة الجديدة فإن سياسة الوزارة في الانفاق بما في ذلك على البرامج التي تمولها ستهدف إلى جعل "أمريكا أكثر امانا وقوة وازدهارا" مؤكدا عزمه بناء وزارة خارجية "أكثر ابتكارا وبراعة وتركيزا".
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب "استبدال بعض الأولويات وتقليل التركيز على بعض القضايا والقضاء على بعض الممارسات".
وركز روبيو على أن الأولويات الأساسية لوزارته تشمل ملفات الهجرة والابتعاد عن القضايا السياسية والثقافية التي تثير الانقسام مع الدول الأخرى وفي الداخل بالإضافة إلى ضمان حرية التعبير بالتوازي مع التصدي للدعاية "المعادية" والحد من الرقابة واتباع سياسات حماية بيئية "معقولة" والمضي قدما بتحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق باكتفاء الولايات المتحدة الذاتي في مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بالملف الأول أوضح روبيو أنه "ينبغي علينا الحد من الهجرة الجماعية وتأمين حدودنا وعدم إقامة أي أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية".
وشدد على أن "علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الأخرى وخاصة في نصف الكرة الغربي سوف تعطي الأولوية لتأمين حدود أمريكا ووقف الهجرة غير الشرعية والمزعزعة للاستقرار والتفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم".
وبخصوص نأي الولايات المتحدة عن الخوض بقضايا تثير الخلافات الدولية والمحلية أكد روبيو أن وزارته "ستعود إلى أساسيات الدبلوماسية من خلال القضاء على تركيزنا على القضايا السياسية والثقافية التي تثير الانقسام في الداخل ولا تحظى بشعبية كبيرة في الخارج".
واعتبر ان هذا الإجراء "يسمح لنا بإدارة سياسة خارجية عملية بالتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز مصالحنا الوطنية الأساسية".
وفيما يتعلق بدعم حرية التعبير قال روبيو "يتعين علينا أن نوقف الرقابة وقمع (تبادل) المعلومات" مبينا أن "وزارة الخارجية التي أقودها سوف تدعم وتدافع عن حقوق الأمريكيين في حرية التعبير وتنهي أي برامج تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى فرض الرقابة على الشعب الأمريكي".
ونوه بأنه "في حين سنكافح الدعاية المعادية الحقيقية فإننا لن نفعل ذلك إلا بالحقيقة الأساسية المتمثلة في أن أمريكا دولة عظيمة وعادلة وشعبها كريم وقادتها الآن يعطون الأولوية للمصالح الأساسية للأمريكيين مع احترام حقوق ومصالح الدول الأخرى".
وفي ملف المناخ لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى وجوب "الاستفادة من نقاط قوتنا ونتخلص من سياسات المناخ التي تضعف أمريكا".
وأشار إلى أنه "في حين أننا لن نتجاهل التهديدات التي تواجه بيئتنا الطبيعية وسندعم الحماية البيئية المعقولة فإن وزارة الخارجية ستستخدم الدبلوماسية لمساعدة الرئيس ترامب على الوفاء بوعده بالعودة إلى السيطرة الأمريكية على الطاقة".
وختم تعداد أولويات وزارته بالقول "إن أجندة الرئيس ترامب التطلعية لبلدنا والعلاقات الخارجية ستوجه إعادة تركيز وزارة الخارجية على المصالح الوطنية الأمريكية" مضيفا "في خضم التنافس بين القوى العظمى الناشئة اليوم سأعمل على تمكين سلكنا الدبلوماسي الموهوب من تعزيز مهمتنا لجعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا". (النهاية)

ر س ر / ر س


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