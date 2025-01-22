مسقط: جهود عمانية تنجح في الإفراج عن طاقم السفينة المحتجز في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم الاربعاء عن نجاح جهود سلطنة عمان بالإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجزين في اليمن والبالغ عددهم 25 شخصا من جنسيات فلبينية وبلغارية ومكسيكية وأوكرانية ورومانية.
وقالت الخارجية العمانية في بيان إنه في إطار مساعي سلطنة عمان وجهودها الإنسانية المتصلة بوضع طاقم السفينة فقد تم الافراج عنهم ونقلهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
وثمنت سلطنة عمان التعاون الذي أبدته الأطراف المعنية في إتمام هذه العملية وتيسيرها. (النهاية) ن ف ع / م م ج
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