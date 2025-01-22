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مسقط: جهود عمانية تنجح في الإفراج عن طاقم السفينة المحتجز في اليمن

1/22/2025 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم الاربعاء عن نجاح جهود سلطنة عمان بالإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجزين في اليمن والبالغ عددهم 25 شخصا من جنسيات فلبينية وبلغارية ومكسيكية وأوكرانية ورومانية.
وقالت الخارجية العمانية في بيان إنه في إطار مساعي سلطنة عمان وجهودها الإنسانية المتصلة بوضع طاقم السفينة فقد تم الافراج عنهم ونقلهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
وثمنت سلطنة عمان التعاون الذي أبدته الأطراف المعنية في إتمام هذه العملية وتيسيرها. (النهاية) ن ف ع / م م ج

MENAFN22012025000071011013ID1109119134

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